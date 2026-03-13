Remothered: Red Nun’s Legacy: Survival-Horror-Abenteuer für Xbox Series X|S, PS5 und PC

12 Autor: , in News / Remothered: Red Nun’s Legacy
Übersicht
Image: Soft Source

Stormind Games präsentiert Remothered: Red Nun’s Legacy, ein Survival-Horror-Abenteuer voller Hypnosefähigkeiten, tödlicher Stalker und unerbittlicher Geheimnisse.

Dreizehn Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von sechs Mädchen in Sizilien kehrt Remothered mit Red Nun’s Legacy zurück. Ein neuer Hinweis lässt die dunklen Ereignisse wieder aufleben und führt den Protagonisten Susan in eine verlassene Adelsresidenz an den Hängen des Ätna. Was als verzweifelte Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum aus Familiengeheimnissen, übernatürlichen Phänomenen und tödlichen Gegnern.

Spieler müssen sich in diesem Survival-Horror-Abenteuer unbarmherzigen Stalkern stellen, versteckte Hinweise finden und Hypnosefähigkeiten einsetzen, um Rätsel zu lösen und neue Bereiche zu erschließen. Die detaillierte Umgebung, kombiniert mit Stealth- und psychologischen Horror-Mechaniken, macht Red Nun’s Legacy zu einer Hommage an klassische Third-Person-Survival-Horror-Spiele und spricht sowohl neue Spieler als auch Fans der Serie an.

Die Reise durch den Cristo Morente ist gefährlich: Jede Entscheidung zählt, und jeder Schritt kann das Schicksal des Protagonisten bestimmen. Neue Mechaniken wie Wahrnehmung, Hypnose und Umweltmanipulation sorgen dafür, dass sich die Spieler ständig auf unerwartete Situationen einstellen müssen.

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

12 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Katanameister 355560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.03.2026 - 11:41 Uhr

    Sieht ganz ok aus, wäre auch aber eher was für den schmalen Taler, nur Stalker Gegner können auf Dauer etwas nerven.

    0
  3. DrFreaK666 231405 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 13.03.2026 - 11:49 Uhr

    Es erscheinen 1000 Horror-Games. Im Vergleich zu Extraction-Shooter beschwert sich hier aber niemand…

    0
    • Krawallier 159875 XP God-at-Arms Onyx | 13.03.2026 - 13:51 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Die Kosten auch nicht soviel und Verdrängen keine andere Singleplayer Spiele weil Umsummen in Life Games gesteckt werden.

      0
  5. Galathea 2660 XP Beginner Level 2 | 13.03.2026 - 13:09 Uhr

    So wie es scheint, unterscheidet sich dieser Teil von seien beiden Vorgänger, wo man komplett wehrlos war und nach dem Hide-&-Seek-Prinzip spielte. Daher begrüße ich diese Gameplay-Änderung sehr und werde es weiter beobachten. Hoffentlich sind die Zeiten der Outlast-like-Spiele vorbei, kein Bock auf ständiges Verstecken und sofortiges Krepieren. Ich will mich gegen den Horror wehren können.

    0
  6. Krawallier 159875 XP God-at-Arms Onyx | 13.03.2026 - 13:50 Uhr

    Ist eine Trilogie, die ersten beiden Teile sind oft im Sale. Teil 1 erinnert stark an das Schweigen der Lämmer.

    0
  8. ahjott 12330 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.03.2026 - 14:16 Uhr

    Die ersten 2 Teile konnten mich nicht zum Kauf bewegen. Mal sehen wie es bei dem Teil wird.

    0

Hinterlasse eine Antwort