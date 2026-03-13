Remothered: Red Nun’s Legacy: Survival-Horror-Abenteuer für Xbox Series X|S, PS5 und PC

Dreizehn Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von sechs Mädchen in Sizilien kehrt Remothered mit Red Nun’s Legacy zurück. Ein neuer Hinweis lässt die dunklen Ereignisse wieder aufleben und führt den Protagonisten Susan in eine verlassene Adelsresidenz an den Hängen des Ätna. Was als verzweifelte Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum aus Familiengeheimnissen, übernatürlichen Phänomenen und tödlichen Gegnern.

Spieler müssen sich in diesem Survival-Horror-Abenteuer unbarmherzigen Stalkern stellen, versteckte Hinweise finden und Hypnosefähigkeiten einsetzen, um Rätsel zu lösen und neue Bereiche zu erschließen. Die detaillierte Umgebung, kombiniert mit Stealth- und psychologischen Horror-Mechaniken, macht Red Nun’s Legacy zu einer Hommage an klassische Third-Person-Survival-Horror-Spiele und spricht sowohl neue Spieler als auch Fans der Serie an.

Die Reise durch den Cristo Morente ist gefährlich: Jede Entscheidung zählt, und jeder Schritt kann das Schicksal des Protagonisten bestimmen. Neue Mechaniken wie Wahrnehmung, Hypnose und Umweltmanipulation sorgen dafür, dass sich die Spieler ständig auf unerwartete Situationen einstellen müssen.

Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.