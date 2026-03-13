Remothered: Red Nun’s Legacy: Survival-Horror-Abenteuer für Xbox Series X|S, PS5 und PC

Dreizehn Monate nach dem mysteriösen Verschwinden von sechs Mädchen in Sizilien kehrt Remothered mit Red Nun’s Legacy zurück. Ein neuer Hinweis lässt die dunklen Ereignisse wieder aufleben und führt den Protagonisten Susan in eine verlassene Adelsresidenz an den Hängen des Ätna. Was als verzweifelte Suche beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum aus Familiengeheimnissen, übernatürlichen Phänomenen und tödlichen Gegnern.
Spieler müssen sich in diesem Survival-Horror-Abenteuer unbarmherzigen Stalkern stellen, versteckte Hinweise finden und Hypnosefähigkeiten einsetzen, um Rätsel zu lösen und neue Bereiche zu erschließen. Die detaillierte Umgebung, kombiniert mit Stealth- und psychologischen Horror-Mechaniken, macht Red Nun’s Legacy zu einer Hommage an klassische Third-Person-Survival-Horror-Spiele und spricht sowohl neue Spieler als auch Fans der Serie an.
Die Reise durch den Cristo Morente ist gefährlich: Jede Entscheidung zählt, und jeder Schritt kann das Schicksal des Protagonisten bestimmen. Neue Mechaniken wie Wahrnehmung, Hypnose und Umweltmanipulation sorgen dafür, dass sich die Spieler ständig auf unerwartete Situationen einstellen müssen.
Remothered: Red Nun’s Legacy erscheint für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Es erscheinen wirklich einige Horrorspiele in der Zukunft.
Sind halt recht kostengünstig, aber es gibt da auch viel Schrott.
Sieht ganz ok aus, wäre auch aber eher was für den schmalen Taler, nur Stalker Gegner können auf Dauer etwas nerven.
Es erscheinen 1000 Horror-Games. Im Vergleich zu Extraction-Shooter beschwert sich hier aber niemand…
Die Kosten auch nicht soviel und Verdrängen keine andere Singleplayer Spiele weil Umsummen in Life Games gesteckt werden.
Sind mir aber trotzdem zu viel ^^
Vor allem ist da auch viel Müll dabei
Ja, aber wie gesagt die haben keine Auswirkungen auf andere Projekte.
Chronos ist übrigens sehr gut geworden.
Nett aber mehr jetzt für mich persönlich auch nicht.
So wie es scheint, unterscheidet sich dieser Teil von seien beiden Vorgänger, wo man komplett wehrlos war und nach dem Hide-&-Seek-Prinzip spielte. Daher begrüße ich diese Gameplay-Änderung sehr und werde es weiter beobachten. Hoffentlich sind die Zeiten der Outlast-like-Spiele vorbei, kein Bock auf ständiges Verstecken und sofortiges Krepieren. Ich will mich gegen den Horror wehren können.
Ist eine Trilogie, die ersten beiden Teile sind oft im Sale. Teil 1 erinnert stark an das Schweigen der Lämmer.
Ah damn 😂 hab 1 u 2 noch im backlog
Die ersten 2 Teile konnten mich nicht zum Kauf bewegen. Mal sehen wie es bei dem Teil wird.