Remothered: Tormented Fathers Remastered: Survival-Horror-Doppelpack mit zwei Unreal Engine 5 Remaster

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Image: Soft Source

Zwei Remothered-Klassiker kehren als Unreal Engine 5 Remaster zurück.

Stormind Games hat Remothered: Tormented Fathers Remastered und Remothered: Broken Porcelain Remastered offiziell angekündigt.

Das Team entwickelt beide Titel mit der Unreal Engine 5 neu und will dabei die Atmosphäre, das Gameplay sowie die Identität der Originale vollständig bewahren.

Zu den technischen Verbesserungen gehören unter anderem Lumen-Beleuchtung, Nanite-Technologie mit detaillierten 4K-Texturen, überarbeitete Charaktermodelle, eine modernisierte Benutzeroberfläche, neu produzierte Zwischensequenzen sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen bei Stabilität und Spielqualität.

Laut Stormind Games soll das Projekt den Charakter der Originalspiele erhalten und gleichzeitig eine technische Präsentation bieten, die den Erwartungen heutiger Spieler gerecht wird. Die Remaster erscheinen zudem im Vorfeld des bereits bestätigten dritten Serienteils, der noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Remothered: Tormented Fathers Remastered führt erneut in das geheimnisvolle Felton-Anwesen rund um Rosemary Reed, während Remothered: Broken Porcelain Remastered die Geschichte im Ashmann Inn fortsetzt und weitere Verbindungen innerhalb des Serienuniversums aufgreift. Weitere Informationen zu beiden Remastern sollen in den kommenden Monaten folgen.

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4 Kommentare Added

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  1. Krawallier 173495 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 03.07.2026 - 10:14 Uhr

    Ok, das sieht schon recht schick aus, aber würde ich jetzt nicht nochmal kaufen. Bzw wenn dann stark rabattiert.

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  2. Katanameister 484960 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 03.07.2026 - 10:57 Uhr

    Sieht ganz gut aus, aber die Reihe ist wohl nichts für mich, Teil 3 ist ja nur verstecken mit Stalker Gegnern.

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  3. Chris0071234 59030 XP Nachwuchsadmin 8+ | 03.07.2026 - 12:50 Uhr

    Schaut schon deutlich hübscher aus, da ich die Spiele noch nicht gespielt habe bisher…mal sehen 🙂

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