Remothered: Tormented Fathers Remastered: Survival-Horror-Doppelpack mit zwei Unreal Engine 5 Remaster

Stormind Games hat Remothered: Tormented Fathers Remastered und Remothered: Broken Porcelain Remastered offiziell angekündigt.

Das Team entwickelt beide Titel mit der Unreal Engine 5 neu und will dabei die Atmosphäre, das Gameplay sowie die Identität der Originale vollständig bewahren.

Zu den technischen Verbesserungen gehören unter anderem Lumen-Beleuchtung, Nanite-Technologie mit detaillierten 4K-Texturen, überarbeitete Charaktermodelle, eine modernisierte Benutzeroberfläche, neu produzierte Zwischensequenzen sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen bei Stabilität und Spielqualität.

Laut Stormind Games soll das Projekt den Charakter der Originalspiele erhalten und gleichzeitig eine technische Präsentation bieten, die den Erwartungen heutiger Spieler gerecht wird. Die Remaster erscheinen zudem im Vorfeld des bereits bestätigten dritten Serienteils, der noch im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Remothered: Tormented Fathers Remastered führt erneut in das geheimnisvolle Felton-Anwesen rund um Rosemary Reed, während Remothered: Broken Porcelain Remastered die Geschichte im Ashmann Inn fortsetzt und weitere Verbindungen innerhalb des Serienuniversums aufgreift. Weitere Informationen zu beiden Remastern sollen in den kommenden Monaten folgen.