RENNSPORT: Launch-Trailer gibt Vollgas und lässt die Reifen qualmen

RENNSPORT ist ab sofort verfügbar! Schaut euch hier den Launch-Trailer zum Rennspiel an.

NACON und das Studio Competition Company geben bekannt, dass das Racing-Spiel RENNSPORT ab sofort für Playstation 5, Xbox und PC erhältlich ist.

RENNSPORT ist ein Spiel für Fans von Autosimulationen und bietet ein flüssiges und ausgeklügeltes Crossplay-Erlebnis. Mit einer Kombination aus Ultra-Realismus, technischer Präzision und einem starken Fokus auf E-Sport setzt der Titel neue Maßstäbe für den virtuellen Motorsport.

RENNSPORT ist eine Rennsimulation, die für visuellen und technischen Realismus entwickelt wurde. Dank eines fortschrittlichen Photogrammetriesystems und Fahrzeugmodellen, die in Zusammenarbeit mit offiziellen Herstellern entwickelt wurden, spiegeln jedes Auto, jede Strecke und jedes visuelle Detail originalgetreu die Realität des Motorsports wider.

Als einheitliche Crossplay-Plattform konzipiert, können sich Spieler*innen auf Konsolen und PCs auf denselben Strecken treffen, wobei der Fortschritt zwischen den Plattformen synchronisiert wird. Dieser gemeinschaftsorientierte Ansatz stärkt die Bindung zwischen den Fans, unabhängig davon, ob sie auf einem großen Bildschirm im Wohnzimmer oder hinter einem Lenkrad am PC spielen.

Eine mobile App ermöglicht es den Nutzer*innen, ihre Profile zu verwalten, ihre Statistiken zu verfolgen, Veranstaltungen zu organisieren und Ranglisten in Echtzeit anzuzeigen. Das RENNSPORT-Universum erstreckt sich somit über das Spiel hinaus und schafft ein vernetztes Ökosystem rund um die Autosimulation.

Wichtigste Merkmale von RENNSPORT

RENNSPORT ist realistisch, zugänglich, wettbewerbsorientiert und kombiniert moderne Technologie, offizielle Inhalte und plattformübergreifende Kompatibilität, um sowohl auf der Konsole als auch auf dem PC ein umfassendes Erlebnis zu bieten.

Crossplay und einheitlicher Fortschritt: Dank eines umfassenden plattformübergreifenden Systems können Konsolen- und PC-Spieler*innen auf denselben Strecken gegeneinander antreten. Der Fortschritt wird plattformübergreifend geteilt, wodurch eine nahtlose Kontinuität zwischen Heimkonsolen und PCs gewährleistet ist. Regionale Server sorgen für reibungslose und stabile Online-Rennen, an denen bis zu 24 Fahrer*innen gleichzeitig teilnehmen können.

Offizielle Lizenzen und fortschrittlicher Realismus: RENNSPORT bietet zahlreiche offiziell lizenzierte Fahrzeuge und Strecken, die mithilfe von Photogrammetrie und einer Physik-Engine originalgetreu nachgebildet wurden. Zu den Herstellern zählen Porsche, BMW, Audi, Mercedes-AMG, Hyundai und Praga. Zu den Strecken gehören Monza, Spa-Francorchamps, Nürburgring, Fuji Speedway und Road Atlanta.

Vielfältige und leicht zugängliche Spielmodi: Das Spiel bietet mehrere Modi für alle Spieltypen: Zeitrennen, um eigene Rundenzeiten zu verbessern oder die Bestenlisten zu erklimmen, Schnellrennen für sofortige Action, Meisterschaften für eine kompletten Solo-Karriere, die den Spieler*innen das Selbstvertrauen gibt, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sich weiterzuentwickeln, sowie eine umfangreiche Online-Multiplayer-Plattform, die Wettkämpfe zwischen Fahrer*innen aus aller Welt bietet.

Eine klare E-Sport-Ambition: RENNSPORT ist von Anfang an für den Wettkampf konzipiert. Seine offizielle Meisterschaft, RENNSPORT R1, bringt virtuelle Teams und Fahrer*innen zu Events wie der E-Sport-Weltmeisterschaft zusammen, die von einer stetig wachsenden internationalen Community verfolgt wird.

RENNSPORT wird in den kommenden Monaten mit der Veröffentlichung neuer DLCs, darunter lizenzierte Fahrzeuge, Rennstrecken und neue Features, weiter ausgebaut werden. Die kommenden Updates werden neue Fahrzeugkategorien und zusätzliche Rennstrecken aus internationalen Meisterschaften einführen und damit das Engagement des Studios für die kontinuierliche Weiterentwicklung seines Simulations-Ökosystems unterstreichen.

RENNSPORT ist auf PlayStation 5, Xbox und PC verfügbar.