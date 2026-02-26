RENNSPORT: Trennt sich von Nacon und übernimmt selbst

RENNSPORT übernimmt das Konsolenpublishing und stellt die Weichen für den weiteren Ausbau der Plattform.

RENNSPORT vollzieht einen deutlichen Schritt in der eigenen Konsolenstrategie und beendet seit dem 20. Februar 2026 die Zusammenarbeit mit Nacon.

Beide Seiten haben die Vereinbarung für die Veröffentlichung auf PlayStation und Xbox einvernehmlich beendet. Das Studio bedankt sich ausdrücklich für die gemeinsame Arbeit und die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Mit der Entscheidung übernimmt RENNSPORT künftig die vollständigen Publishing Rechte für die Konsolenversionen. Dieser Wechsel ermöglicht eine direkte Steuerung aller Veröffentlichungsprozesse und soll sicherstellen, dass die Weiterentwicklung der Plattform auf PC und Konsolen ohne externe Abhängigkeiten fortgeführt wird. Der Übergang zum Eigenvertrieb beginnt Ende März und orientiert sich grundsätzlich an den bereits kommunizierten Planungen des Summits. Gleichzeitig wird der Zeitplan erneut geprüft, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Weitere Informationen sollen folgen, sobald der interne Abgleich abgeschlossen ist und die nächsten Schritte feststehen.