RENNSPORT: Trennt sich von Nacon und übernimmt selbst

RENNSPORT vollzieht einen deutlichen Schritt in der eigenen Konsolenstrategie und beendet seit dem 20. Februar 2026 die Zusammenarbeit mit Nacon.
Beide Seiten haben die Vereinbarung für die Veröffentlichung auf PlayStation und Xbox einvernehmlich beendet. Das Studio bedankt sich ausdrücklich für die gemeinsame Arbeit und die Unterstützung im vergangenen Jahr.
Mit der Entscheidung übernimmt RENNSPORT künftig die vollständigen Publishing Rechte für die Konsolenversionen. Dieser Wechsel ermöglicht eine direkte Steuerung aller Veröffentlichungsprozesse und soll sicherstellen, dass die Weiterentwicklung der Plattform auf PC und Konsolen ohne externe Abhängigkeiten fortgeführt wird. Der Übergang zum Eigenvertrieb beginnt Ende März und orientiert sich grundsätzlich an den bereits kommunizierten Planungen des Summits. Gleichzeitig wird der Zeitplan erneut geprüft, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
Weitere Informationen sollen folgen, sobald der interne Abgleich abgeschlossen ist und die nächsten Schritte feststehen.
11 Kommentare
Mal sehen ob sie erfolgreich sein werden mit dem Spiel 🤔.
Glaube ich kaum. Gib zu viele mittelmäßige Spiele von der Sorte
Solange die Grafik auf den Konsolen wie von 2010 aussieht werden sie keine Spieler mehr gewinnen egal wieviel Content kommt
Ich vermisse Project Gotham Racing heute immer noch. Oder Toca 2 von der Playstation 1 🥺
Das waren tolle Rennserien mit großem Umfang.
Lange her. 🙂
Mutiger Schritt des Studios, vor allem, weil Rennsport echt nicht mehr als durchschnittlich ist.
Glaube sie werden es auch alleine nicht schaffen das Spiel auf Konsolen zeitgemäß zu gestalten. Wenn ich sehe wie es auf dem Pc aussieht und dann auf den Konsolen, da könnte man denken da hat ein Praktikant importiert
Sie müssen den Preis massiv senken, sonst sehe ich da keine Chance. 60€ zahlt keiner für ein verbuggtest Spiel.
Der Preis für die Deluxe Edition soll auf 38 € gesenkt werden.
Und der Standard Edition? Ich wäre nicht abgeneigt. Aber für 60€ hole ich mir das nicht. Und selbst 38€ wäre zu viel angesichts des geringen Umfangs.
Schaue dir mal McRalph Racing auf youtube an, da siehst du was alles dieses Jahr noch für Rennsport kommt.