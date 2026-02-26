RENNSPORT: Trennt sich von Nacon und übernimmt selbst

RENNSPORT übernimmt das Konsolenpublishing und stellt die Weichen für den weiteren Ausbau der Plattform.

RENNSPORT vollzieht einen deutlichen Schritt in der eigenen Konsolenstrategie und beendet seit dem 20. Februar 2026 die Zusammenarbeit mit Nacon.

Beide Seiten haben die Vereinbarung für die Veröffentlichung auf PlayStation und Xbox einvernehmlich beendet. Das Studio bedankt sich ausdrücklich für die gemeinsame Arbeit und die Unterstützung im vergangenen Jahr.

Mit der Entscheidung übernimmt RENNSPORT künftig die vollständigen Publishing Rechte für die Konsolenversionen. Dieser Wechsel ermöglicht eine direkte Steuerung aller Veröffentlichungsprozesse und soll sicherstellen, dass die Weiterentwicklung der Plattform auf PC und Konsolen ohne externe Abhängigkeiten fortgeführt wird. Der Übergang zum Eigenvertrieb beginnt Ende März und orientiert sich grundsätzlich an den bereits kommunizierten Planungen des Summits. Gleichzeitig wird der Zeitplan erneut geprüft, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Weitere Informationen sollen folgen, sobald der interne Abgleich abgeschlossen ist und die nächsten Schritte feststehen.

  2. GERxJOHNNY 65350 XP Romper Domper Stomper | 26.02.2026 - 13:30 Uhr

    Ich vermisse Project Gotham Racing heute immer noch. Oder Toca 2 von der Playstation 1 🥺

    2
  3. ShadowTerror90 68735 XP Romper Domper Stomper | 26.02.2026 - 13:41 Uhr

    Mutiger Schritt des Studios, vor allem, weil Rennsport echt nicht mehr als durchschnittlich ist.

    0
  4. HakunaTraumata 118380 XP Scorpio King Rang 4 | 26.02.2026 - 14:31 Uhr

    Glaube sie werden es auch alleine nicht schaffen das Spiel auf Konsolen zeitgemäß zu gestalten. Wenn ich sehe wie es auf dem Pc aussieht und dann auf den Konsolen, da könnte man denken da hat ein Praktikant importiert

    0
  5. tanair 6220 XP Beginner Level 3 | 26.02.2026 - 14:57 Uhr

    Sie müssen den Preis massiv senken, sonst sehe ich da keine Chance. 60€ zahlt keiner für ein verbuggtest Spiel.

    0
      • tanair 6220 XP Beginner Level 3 | 26.02.2026 - 15:16 Uhr
        Antwort auf Evilski

        Und der Standard Edition? Ich wäre nicht abgeneigt. Aber für 60€ hole ich mir das nicht. Und selbst 38€ wäre zu viel angesichts des geringen Umfangs.

        0
        • Evilski 46440 XP Hooligan Treter | 26.02.2026 - 16:55 Uhr
          Antwort auf tanair

          Schaue dir mal McRalph Racing auf youtube an, da siehst du was alles dieses Jahr noch für Rennsport kommt.

          0

Hinterlasse eine Antwort