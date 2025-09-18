RENNSPORT: Vorbestellung für Konsolen und PC gestartet

Ab sofort kann RENNSPORT für Konsolen und PC in diesen Editionen und mit diesen Boni vorbestellt werden.

NACON gibt die bekannt, dass das Rennspiel RENNSPORT, dessen Veröffentlichung für Ende des Jahres geplant ist, nun offiziell vorbestellt werden kann.

Das Spiel kombiniert Realismus, modernste Grafik und plattformübergreifendes Spielen auf PC und Konsolen und wird damit zum Maßstab für Autosimulationen und E-Sport.

RENNSPORT wird Ende 2025 von NACON für Konsolen (PlayStation 5 und Xbox) veröffentlicht und ist auf nacongaming.com erhältlich.

Spieler können jetzt zwischen zwei Editionen wählen, die jeweils exklusive Inhalte bieten, um die eifrigsten Fans zu belohnen.

Vorbesteller-Bonus

Durch die Vorbestellung der Standard-Edition von RENNSPORT erhalten Spieler den legendären Ford Mustang GT3 als Geschenk.

Dieses Modell ist eine echte Ikone des Rennsports und wurde entwickelt, um unvergleichliche Geschwindigkeit und Kontrolle zu bieten, sodass jeder virtuelle Fahrer sein RENNSPORT-Abenteuer hinter dem Steuer eines bereits legendären Autos beginnen kann.

Die Deluxe Edition bietet eine doppelte Belohnung: Zusätzlich zum Ford Mustang GT3 erhalten Spieler 72 Stunden vor der offiziellen Veröffentlichung frühzeitigen Zugang.

Dieser exklusive Vorteil ermöglicht es Spielern, vor allen anderen auf die Strecke zu gehen, die Rennlinien zu perfektionieren und einen ersten Eindruck von der Intensität des RENNSPORT-Wettbewerbs zu bekommen.

Exklusive Inhalte der Deluxe Edition

Die Nordschleife: Diese legendäre 20 km lange Rennstrecke mit dem Spitznamen „Grüne Hölle“ ist ein Muss für jeden Rennsportfan. Sie wurde originalgetreu nachgebildet und stellt die Reflexe und Präzision der Fahrer auf die Probe.

Porsche 911 GT3 R RENNSPORT: Eine exklusive, leistungsorientierte Version, die rohe Kraft mit deutscher Präzision verbindet. Ein Modell, das alle GT-Fans begeistern wird.

Endurance Classics Pack Teil 1: Zusätzliche Inhalte, die ikonische Langstreckenfahrzeuge und -kategorien sowie eine legendäre Rennstrecke für lange, strategische und spektakuläre Rennen vorstellen.

Touring Classics Pack Teil 1: Dieses Paket ist Fans historischer Fahrzeuge gewidmet und lässt die Spieler in die goldene Ära des Tourenwagenrennsports eintauchen, mit legendären Modellen, die Geschichte geschrieben haben.

1.100 $ Rennsport (Spielwährung): Ein virtuelles Guthaben, mit dem Spieler ihr Erlebnis individuell gestalten, Inhalte freischalten und ihre Garage schon ab den ersten Runden bereichern können.