REPLACED: 15 Minuten Gameplay zeigt Station und Side-Quest

Nach mehreren Verschiebungen ist REPLACED nur noch knapp drei Wochen von seiner Veröffentlichung entfernt. Am 14. April soll der Action-Plattformer auf Xbox Series X|S und PC starten.
In einem neuen 15-minütigen Gameplay-Video, das kurz nach der kostenlosen Demo anknüpft, zeigt sich REPLACED von seiner narrative Seite. Zu sehen gibt es den Bereich „The Station“, bei dem es sich um das Herz des Schauplatzes Phoenix City handelt.
Protagonist R.E.A.C.H. erledigt im Zuge seiner Suche nach einem Fernglas eine Nebenquest. Dabei trifft und interagiert er mit verschiedenen NPCs und kann in Dialogen einige Hintergrundinformationen in Erfahrung bringen.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Habe nur ganz kurz reingeschaut, ich werde das Spiel selbst erleben im Game Pass und mir ab sofort nichts mehr dazu angucken, freue mich schon 👍.
bin ich sehr gespannt und froh das es im pass erscheint nur englisch ist aber schonmal nicht so cool.
Will mich auch nicht Spoilern lassen, das Spiel wird direkt genossen.
Und über die Lokalisation kann ich bei einem kleineren Spiel drüber hinweg sehen, ist halt kein großes Studio mit unendlich Ressourcen 😅 Hauptsache Replaced wird jetzt fertig.
Ich hoffe, es gibt auch Action, sonst bin ich leider raus…
Werd ik mir dann im GP anschauen 😅✌🏻
Bin gespannt was Tests sagen, das könnte genau mein Ding sein bzw werden
Werde im Gamepass auch reinschauen.👍🏻