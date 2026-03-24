REPLACED: 15 Minuten Gameplay zeigt Station und Side-Quest

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Image: Thunderful Publishing

Ein 15-minütiged Gameplay-Video zu Replaced zeigt den Bereich „The Station“ und den Ablauf einer Nebenquest.

Nach mehreren Verschiebungen ist REPLACED nur noch knapp drei Wochen von seiner Veröffentlichung entfernt. Am 14. April soll der Action-Plattformer auf Xbox Series X|S und PC starten.

In einem neuen 15-minütigen Gameplay-Video, das kurz nach der kostenlosen Demo anknüpft, zeigt sich REPLACED von seiner narrative Seite. Zu sehen gibt es den Bereich „The Station“, bei dem es sich um das Herz des Schauplatzes Phoenix City handelt.

Protagonist R.E.A.C.H. erledigt im Zuge seiner Suche nach einem Fernglas eine Nebenquest. Dabei trifft und interagiert er mit verschiedenen NPCs und kann in Dialogen einige Hintergrundinformationen in Erfahrung bringen.

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7 Kommentare Added

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  1. Katanameister 366180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 24.03.2026 - 06:36 Uhr

    Habe nur ganz kurz reingeschaut, ich werde das Spiel selbst erleben im Game Pass und mir ab sofort nichts mehr dazu angucken, freue mich schon 👍.

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  2. EktomorfRoman 66210 XP Romper Domper Stomper | 24.03.2026 - 06:52 Uhr

    bin ich sehr gespannt und froh das es im pass erscheint nur englisch ist aber schonmal nicht so cool.

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  3. de Maja 333775 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.03.2026 - 07:45 Uhr

    Will mich auch nicht Spoilern lassen, das Spiel wird direkt genossen.
    Und über die Lokalisation kann ich bei einem kleineren Spiel drüber hinweg sehen, ist halt kein großes Studio mit unendlich Ressourcen 😅 Hauptsache Replaced wird jetzt fertig.

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  6. xXCickXx 126775 XP Man-at-Arms Gold | 24.03.2026 - 12:28 Uhr

    Bin gespannt was Tests sagen, das könnte genau mein Ding sein bzw werden

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