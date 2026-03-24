REPLACED: 15 Minuten Gameplay zeigt Station und Side-Quest

Ein 15-minütiged Gameplay-Video zu Replaced zeigt den Bereich „The Station“ und den Ablauf einer Nebenquest.

Nach mehreren Verschiebungen ist REPLACED nur noch knapp drei Wochen von seiner Veröffentlichung entfernt. Am 14. April soll der Action-Plattformer auf Xbox Series X|S und PC starten.

In einem neuen 15-minütigen Gameplay-Video, das kurz nach der kostenlosen Demo anknüpft, zeigt sich REPLACED von seiner narrative Seite. Zu sehen gibt es den Bereich „The Station“, bei dem es sich um das Herz des Schauplatzes Phoenix City handelt.

Protagonist R.E.A.C.H. erledigt im Zuge seiner Suche nach einem Fernglas eine Nebenquest. Dabei trifft und interagiert er mit verschiedenen NPCs und kann in Dialogen einige Hintergrundinformationen in Erfahrung bringen.