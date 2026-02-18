REPLACED: Cyberpunk‑Plattformer rutscht auf April 2026

Der Cyberpunk‑Action‑Plattformer REPLACED braucht noch etwas Zeit. Sad Cat Studios und Publisher Thunderful haben bestätigt, dass der Release der PC‑ und Xbox‑Versionen auf den 14. April 2026 verschoben wird. Die Entwickler betonen, dass das Spiel technisch fertig sei, aber ein letzter Feinschliff nötig ist, um die Vision des Teams vollständig umzusetzen.

In einem ausführlichen Statement erklärt das Studio, dass die letzten Wochen der Entwicklung gezeigt hätten, wie wichtig zusätzliche Zeit für Stabilität, Polishing und Detailarbeit sei. Als kleines Team, das an seinem ersten großen Projekt arbeitet, wolle man sicherstellen, dass die Day‑One‑Version von REPLACED dem Anspruch der Fans gerecht wird.

Besonders die Reaktionen auf die Steam‑Demo hätten das Team motiviert. Die Veröffentlichung sei nervenaufreibend gewesen, doch das Feedback der Spieler – Gameplay‑Clips, Reviews, Kommentare – habe die Entwickler bestärkt und liefere wertvolle Hinweise für die finalen Anpassungen.

Sad Cat Studios bedankt sich ausdrücklich für die jahrelange Unterstützung der Community. Viele Fans begleiten das Projekt seit den ersten Trailern, und diese Begeisterung sei der Antrieb für die letzten Schritte bis zum Release. Wer vorab einen Eindruck gewinnen möchte, kann die Demo weiterhin auf Steam spielen.

Am 14. April 2026 soll REPLACED dann endlich in seiner endgültigen Form erscheinen – poliert, stabil und so, wie das Team es sich seit Beginn vorgestellt hat.