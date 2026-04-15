REPLACED: Eine Million Wishlists kurz vor dem Start

Nach einer jahrelangen, von Verschiebungen gezeichneten Entwicklungszeit, ist das atmosphärische Action-Adventure REPLACED seit gestern Nachmittag für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass erhältlich.
Noch kurz vor dem Start vermeldete Entwickler Sad Cat Studios den Meilenstein von einer Million Wishlist-Einträgen erreicht zu haben. Die Weichen für einen erfolgreichen Start scheinen somit gestellt.
Ob sich die Wishlist-Einträgen letztendlich auch in den Spieler- und Verkaufszahlen wiederspiegeln und REPLACED zu einem finanziellen Erfolg machen werden, wird sich in den folgenden Wochen und Monaten herausstellen.
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Mal abwarten, hab es gestern schon installiert und werde es mir mal heute Abend ansehen.
Mal kurz angezockt gestern noch. Hat was. Bin aber nicht weit gekommen
Perfektes Timing. Habe gestern das Final Fantasy VII Remake beendet, was ein Erlebnis. Jetzt kann ich mich endlich REPLACED widmen. Die Wishlist-Einträge sind echt stark. Na dann hoffe ich auf einen Erfolg für die Entwickler🙂
FF7 Remake auch auf meiner Liste
Nur die Spielzeit über 30 Std angeblich macht mir angst 😀
Haut sich ziemlich gut hin. Habe knapp 40 Stunden gebraucht, aber halt auch die Nebenaktivitäten erledigt und die Spielwelt ausgiebig erkundet. Mit 30 Stunden für die Kampagne kommt man gut hin. Aber die ist auch echt mega. Hat bei mir auch etwas gedauert weil ich aktuell nicht so viel Zeit zum zocken habe.
Krass ca 40Std auch geil. Daher bei mir keine Eile, habe genug Spiele + kommen gute Spiele für dieses Jahr. Werde FF7 irgendwann nachholen – danke Robi
Sehr geiles Spiel aber hab schon ein Sammelobjekt verpasst 😀
Gleich Installieren und später spielen . Passt heute super 😉
Gestern im Store schon ein Haufen ein Sterne Bewertungen, was ist mit den Leuten los, das ist ein Mega Game.
Könnten PS Trolle sein, hab schon bei einigen Spielen völlig wirre 1 Sterne Bewertungen gesehen.
Habe ich vorher auch gesehen. Dachte mir was für Trottel. Ich spiele es gerade und kann solche Kommentare Null verstehen.
Hab noch nicht so weit gespielt. Hoffentlich geht es länger als 3 – 4 Stunden.
Wäre für das Studio natürlich cool, wenn das dann auch so viele spielen und kaufen.