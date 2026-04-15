REPLACED: Eine Million Wishlists kurz vor dem Start

Kurz vor dem Start konnte REPLACED den Meilenstein von einer Million Wishlist-Einträgen erreichen.

Nach einer jahrelangen, von Verschiebungen gezeichneten Entwicklungszeit, ist das atmosphärische Action-Adventure REPLACED seit gestern Nachmittag für Xbox Series X|S, PC und via Xbox Game Pass erhältlich.

Noch kurz vor dem Start vermeldete Entwickler Sad Cat Studios den Meilenstein von einer Million Wishlist-Einträgen erreicht zu haben. Die Weichen für einen erfolgreichen Start scheinen somit gestellt.

Ob sich die Wishlist-Einträgen letztendlich auch in den Spieler- und Verkaufszahlen wiederspiegeln und REPLACED zu einem finanziellen Erfolg machen werden, wird sich in den folgenden Wochen und Monaten herausstellen.