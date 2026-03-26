REPLACED: Entwickler zielt auf 4K/60 FPS auf Xbox Series X, Spielzeit durchschnittlich 8 Stunden

REPLACED zielt auf 4K/60 FPS auf Xbox Series X. Die Spielzeit soll durchschnittlich 8 Stunden sein.

Sad Cat Studios hat bestätigt, dass Replaced auf der Xbox Series X mit 4K/60 FPS laufen soll. Xbox Series S-Spieler können sich auf 1440p/60 FPS freuen.

Das Spiel kombiniert 2,5D Pixel-Art mit cinematic Side-Scrolling und bietet ein angemessenes Maß an Erkundung. Städte und NPCs laden zum Interagieren ein, gleichzeitig gibt es keine Pflicht zu Nebenquests. Wer alles entdecken möchte, kann auf 11 bis 12 Stunden Spielzeit kommen, der Durchschnitt liegt bei etwa 8 Stunden. Direktor Yura Zhdanovich betont: „Wir erzwingen keinerlei Nebeninhalte, daher hängt es stark vom Spielstil ab.“

Sad Cat Studios entschied sich bewusst für einen Xbox- und Game Pass-Start, da dies laut Studio „die beste Lösung für uns“ war. Weitere Plattformen wie PlayStation 5 oder Nintendo Switch 2 sind aktuell nicht bestätigt.

Replaced erscheint am 14. April 2026 für Xbox Series X/S, Xbox Game Pass und PC.