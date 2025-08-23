Replaced: Gameplay und neue Details zum 2,5D-Plattformer

Replaced endlich näherzurücken.Nach gleich mehreren Verschiebungen scheint eine Veröffentlichung des ursprünglich im Jahr 2021 angekündigten 2,5D-Cinematic-Plattformers
Auf der Gamescom lieferte nun Sad Cat Studios-Mitbegünder Igor Gritsay einige neue Details zur Entwicklung sowie den Motiven hinter dem Spiel. Obendrein hatte er neue Gameplay-Szenen im Gepäck.
Zu sehen gibt es verschiedene Gebiete der dystopischen Cyberpunk-Stadt Phoenix City, deren Bevölkerung von enormen Einkommensunterschieden gebeutelt ist. Sogenannte „Entsorgte“ wurden von Unternehmen ihrer Organe beraubt und außerhalb der Stadt entsorgt.
Der Protagonist R.E.A.C.H., bei dem es sich um eine KI handelt, interagiert mit anderen Bewohnern der Stadt, kämpft sich durch unwegsames Gelände, überwindet Trümmer und hangelt sich über einen reißenden Fluss.
In Kämpfen gegen Gegner, die von Untergrund-Banden bis hin zu gut ausgerüsteten Soldaten reichen, können Spieler auf eine Mischung aus Fernkampf und Nahkampf gepaart mit geschicktem Ausweichen zurückgreifen.
Erinnert mich stark an The Last Night, was vor gefühlt 15 Jahren mal angekündigt wurde. Ist es das wohl und heißt deswegen Replaced?
Sieht aber nett aus.
Ich dachte es würde das selbes Schicksal erteilen wie the last night. Mittlerweile lass ich mich auch nicht mehr für irgendwelche games hypen die nicht final existieren. Das haben viele Entwickler und zuletzt Microsoft mir versaut…
Hmm ich weiß nicht sieht stellenweise ganz gut aus aber irgendwie auch nicht.
Der Grafiktablett ist irgendwie gewöhnungsbedürftig.
Na wird ja auch Zeit, dachte auch schon das Ding ist tot wie The Last Night.
Bin echt gespannt drauf.
Ich hätte viel lieber The Last Night gehabt 😭
Ach das gibt’s ja auch noch. 😅 Sieht gut aus und ich freue mich drauf. 😪👍
Schlecht sieht das nicht unbedingt aus, mal abwarten wie die Test werden.