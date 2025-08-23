Replaced: Gameplay und neue Details zum 2,5D-Plattformer

Zum kommenden 2,5D-Cinematic-Plattformer Replaced gibt es neue Gameplay-Szenen und Details direkt von der Gamescom.

﻿Nach gleich mehreren Verschiebungen scheint eine Veröffentlichung des ursprünglich im Jahr 2021 angekündigten 2,5D-Cinematic-Plattformers Replaced endlich näherzurücken.

Auf der Gamescom lieferte nun Sad Cat Studios-Mitbegünder Igor Gritsay einige neue Details zur Entwicklung sowie den Motiven hinter dem Spiel. Obendrein hatte er neue Gameplay-Szenen im Gepäck.

Zu sehen gibt es verschiedene Gebiete der dystopischen Cyberpunk-Stadt Phoenix City, deren Bevölkerung von enormen Einkommensunterschieden gebeutelt ist. Sogenannte „Entsorgte“ wurden von Unternehmen ihrer Organe beraubt und außerhalb der Stadt entsorgt.

Der Protagonist R.E.A.C.H., bei dem es sich um eine KI handelt, interagiert mit anderen Bewohnern der Stadt, kämpft sich durch unwegsames Gelände, überwindet Trümmer und hangelt sich über einen reißenden Fluss.

In Kämpfen gegen Gegner, die von Untergrund-Banden bis hin zu gut ausgerüsteten Soldaten reichen, können Spieler auf eine Mischung aus Fernkampf und Nahkampf gepaart mit geschicktem Ausweichen zurückgreifen.