Replaced: Gameplay und neue Details zum 2,5D-Plattformer

Autor: , in News / Replaced
Zum kommenden 2,5D-Cinematic-Plattformer Replaced gibt es neue Gameplay-Szenen und Details direkt von der Gamescom.

﻿Nach gleich mehreren Verschiebungen scheint eine Veröffentlichung des ursprünglich im Jahr 2021 angekündigten 2,5D-Cinematic-Plattformers Replaced endlich näherzurücken.

Auf der Gamescom lieferte nun Sad Cat Studios-Mitbegünder Igor Gritsay einige neue Details zur Entwicklung sowie den Motiven hinter dem Spiel. Obendrein hatte er neue Gameplay-Szenen im Gepäck.

Zu sehen gibt es verschiedene Gebiete der dystopischen Cyberpunk-Stadt Phoenix City, deren Bevölkerung von enormen Einkommensunterschieden gebeutelt ist. Sogenannte „Entsorgte“ wurden von Unternehmen ihrer Organe beraubt und außerhalb der Stadt entsorgt.

Der Protagonist R.E.A.C.H., bei dem es sich um eine KI handelt, interagiert mit anderen Bewohnern der Stadt, kämpft sich durch unwegsames Gelände, überwindet Trümmer und hangelt sich über einen reißenden Fluss.

In Kämpfen gegen Gegner, die von Untergrund-Banden bis hin zu gut ausgerüsteten Soldaten reichen, können Spieler auf eine Mischung aus Fernkampf und Nahkampf gepaart mit geschicktem Ausweichen zurückgreifen.

Quelle
7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. RappScallion 3580 XP Beginner Level 2 | 23.08.2025 - 08:00 Uhr

    Erinnert mich stark an The Last Night, was vor gefühlt 15 Jahren mal angekündigt wurde. Ist es das wohl und heißt deswegen Replaced?
    Sieht aber nett aus.

    0
  2. HungryVideoGameNerd 156915 XP God-at-Arms Gold | 23.08.2025 - 08:20 Uhr

    Ich dachte es würde das selbes Schicksal erteilen wie the last night. Mittlerweile lass ich mich auch nicht mehr für irgendwelche games hypen die nicht final existieren. Das haben viele Entwickler und zuletzt Microsoft mir versaut…

    0
  3. xXxTanithxXx 78295 XP Tastenakrobat Level 4 | 23.08.2025 - 08:32 Uhr

    Hmm ich weiß nicht sieht stellenweise ganz gut aus aber irgendwie auch nicht.
    Der Grafiktablett ist irgendwie gewöhnungsbedürftig.

    0
  4. de Maja 291955 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 23.08.2025 - 08:38 Uhr

    Na wird ja auch Zeit, dachte auch schon das Ding ist tot wie The Last Night.
    Bin echt gespannt drauf.

    0

