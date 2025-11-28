REPLACED: Große Enthüllung steht an

Zu REPLACED wird es bald eine große Enthüllung geben – wahrscheinlich handelt es sich um den Release-Termin.

Eine große Enthüllung zu REPLACED, dem Science-Fiction-Plattformer in 2,5D in retro-futuristischer Optik, verspricht Thunderful Publishing schon bald.

Worum es dabei geht, darauf warten die Fans gespannt. Wahrscheinlich wird zum Spiel von Sad Cat Studios ein konkreter Release-Termin genannt, nachdem man im August mit Frühjahr 2026 nur ein grobes Zeitfenster angegeben hatte.

Die passende Bühne für eine Enthüllung würden die anstehenden Game Awards bieten, die am 12. Dezember um 02:00 Uhr nachts starten.