REPLACED: Große Enthüllung steht an

Eine große Enthüllung zu REPLACED, dem Science-Fiction-Plattformer in 2,5D in retro-futuristischer Optik, verspricht Thunderful Publishing schon bald.
Worum es dabei geht, darauf warten die Fans gespannt. Wahrscheinlich wird zum Spiel von Sad Cat Studios ein konkreter Release-Termin genannt, nachdem man im August mit Frühjahr 2026 nur ein grobes Zeitfenster angegeben hatte.
Die passende Bühne für eine Enthüllung würden die anstehenden Game Awards bieten, die am 12. Dezember um 02:00 Uhr nachts starten.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffentlich endlich einen Release-Termin. Für mich eines der interessantesten kommenden Game Pass Titel🙂
Wird dann auch mal endlich Zeit, warte schon seit Ewigkeiten drauf.
Zur Zeit bin ich an Beyond Galaxyland dran, das ist auch richtig gut, bis auf die JnR Passagen.
Wäre auf jeden Fall eine gute Bühne für eine Enthüllung.
Bin mal gespannt, das Gezeigte sah schon richtig gut aus.