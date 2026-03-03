REPLACED: Keine Demo für Xbox-Spieler

Um sich voll und ganz auf die Fertigstellung konzentrieren zu können, wird es für REPLACED keine Demo für die Xbox geben.

Sad Cat Studios feiert aktuell beeindruckende Erfolge mit REPLACED auf Steam. Das Studio vermeldet 850.000 Wishlists und eine Demo, die bereits 185.000 Spieler erreicht hat. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Interesse am kommenden Titel und zeigen, wie stark die Resonanz auf die PC‑Version ausfällt.

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach einer Demo für Xbox. Der Entwickler reagierte auf X und erklärte, man habe ursprünglich geplant, die Demo sowohl auf PC als auch auf Xbox zu veröffentlichen. Das Team schrieb, man habe die Pläne jedoch ändern müssen, um sich vollständig auf den finalen Release zu konzentrieren.