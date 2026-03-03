REPLACED: Keine Demo für Xbox-Spieler

2 Autor: , in News / REPLACED
Übersicht
Image: Thunderful Publishing

Um sich voll und ganz auf die Fertigstellung konzentrieren zu können, wird es für REPLACED keine Demo für die Xbox geben.

Sad Cat Studios feiert aktuell beeindruckende Erfolge mit REPLACED auf Steam. Das Studio vermeldet 850.000 Wishlists und eine Demo, die bereits 185.000 Spieler erreicht hat. Diese Zahlen unterstreichen das wachsende Interesse am kommenden Titel und zeigen, wie stark die Resonanz auf die PC‑Version ausfällt.

Gleichzeitig stellt sich die Frage nach einer Demo für Xbox. Der Entwickler reagierte auf X und erklärte, man habe ursprünglich geplant, die Demo sowohl auf PC als auch auf Xbox zu veröffentlichen. Das Team schrieb, man habe die Pläne jedoch ändern müssen, um sich vollständig auf den finalen Release zu konzentrieren.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu REPLACED

2 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Wartenaufwunder 153250 XP God-at-Arms Silber | 03.03.2026 - 14:33 Uhr

    Geil 😀

    Dachte das wäre mittlerweile kaum noch ein Aufwand…
    Aber kommt ja in dern GP, sonst hätte ich es wohl gar nicht gespielt 😉

    0
  2. Katanameister 343980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 03.03.2026 - 14:42 Uhr

    Wird auf jeden Fall im Game Pass gezockt, vielleicht kommt doch noch eine Demo im Nachhinein für Xbox.

    0

Hinterlasse eine Antwort