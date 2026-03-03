REPLACED: Knackt 850.000 Wishlists – Demo mit 185.000 Spielern stark im Next Fest

Großer Erfolg für REPLACED: Das atmosphärische 2.5D-Action-Platformer-Projekt von Sad Cat Studios und Thunderful hat mittlerweile 850.000 Wishlists auf Steam erreicht.
Seit Beginn des Steam Next Fest gehört die Demo zu den absoluten Highlights:
- Top 5 in der Kategorie „Popular Upcoming“
- Unter den meistgespielten Titeln des Events
- 89 % positive Bewertungen
- Basierend auf 185.000 Spielern, die die Demo ausprobiert haben
Das sind starke Zahlen – vor allem für einen stilistisch klar positionierten Indie-Titel.
Worum geht es in REPLACED?
REPLACED ist ein 2.5D-cinematischer Action-Platformer mit aufwendig animierter Pixel-Art-Grafik und einer dichten Cyberpunk-Atmosphäre.
Die Handlung spielt in einer alternativen Version der 1980er-Jahre in den USA – nach einer nuklearen Katastrophe. Schauplatz ist Phoenix City, eine heruntergekommene Metropole voller Neonlichter, Industrie-Ruinen und moralisch grauer Figuren.
Du spielst R.E.A.C.H., eine KI, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist. Im Verlauf der Geschichte werden Themen wie Identität, Menschlichkeit, Kontrolle und Konzernmacht erzählt – inklusive einer düsteren Verschwörung rund um die Phoenix Corporation.
12 Kommentare
Wird bestimmt gut hab es auch auf der Liste.
Scheint viele überzeugt zu haben, ich bin auch schon gespannt auf das Spiel.
Wieso kommen die interessanten Demos nur noch für den PC? Und das von (ehemals) typischen Konsolenspielen. Das geht mir auf die Nerven.
Darauf warte ich auch schon sooooo lange, schön zu hören das die Demo bei der Community auch gut wegkommt, da kann man bedenkenlos zugreifen.
So vielleicht animiert der Erfolg auch noch die Jungs von The Last Night ihr Spiel doch mal zu Ende zu bringen 😅😆
Cooler Tipp. Habe mal aus 114 wishlist Einträgen 115 gemacht. 👍🏻
Meinst du The Last Night oder Replaced? Weil The Last Night wird wohl nicht mehr erscheinen, bekommt man nichts mehr mit von den Entwicklern.
The last Night. 🥺
Ohje. Habe mir die historie um das Spiel mal von gemini zusammenfassen lassen. Schade…
Sieht auf jeden Fall interessant aus. Werd ich mir mal anschauen ^^
Das Spiel interessiert mich auch, wird im Auge behalten 🙂
Habs auch auf meine Liste gepackt, das scheint genau mein Geschmack zu treffen
Scheint ganz gut zu werden.