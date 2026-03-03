REPLACED: Knackt 850.000 Wishlists – Demo mit 185.000 Spielern stark im Next Fest

Image: Thunderful Publishing

REPLACED feiert einen großen Erfolg und knackt 850.000 Wishlists – die Demo erreicht über 185.000 Spieler!

Großer Erfolg für REPLACED: Das atmosphärische 2.5D-Action-Platformer-Projekt von Sad Cat Studios und Thunderful hat mittlerweile 850.000 Wishlists auf Steam erreicht.

Seit Beginn des Steam Next Fest gehört die Demo zu den absoluten Highlights:

  • Top 5 in der Kategorie „Popular Upcoming“
  • Unter den meistgespielten Titeln des Events
  • 89 % positive Bewertungen
  • Basierend auf 185.000 Spielern, die die Demo ausprobiert haben

Das sind starke Zahlen – vor allem für einen stilistisch klar positionierten Indie-Titel.

Worum geht es in REPLACED?

REPLACED ist ein 2.5D-cinematischer Action-Platformer mit aufwendig animierter Pixel-Art-Grafik und einer dichten Cyberpunk-Atmosphäre.

Die Handlung spielt in einer alternativen Version der 1980er-Jahre in den USA – nach einer nuklearen Katastrophe. Schauplatz ist Phoenix City, eine heruntergekommene Metropole voller Neonlichter, Industrie-Ruinen und moralisch grauer Figuren.

Du spielst R.E.A.C.H., eine KI, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist. Im Verlauf der Geschichte werden Themen wie Identität, Menschlichkeit, Kontrolle und Konzernmacht erzählt – inklusive einer düsteren Verschwörung rund um die Phoenix Corporation.

