REPLACED: Kritikerlob häuft sich im neuen Accolades-Trailer

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Image: Thunderful Publishing

REPLACED unterstreicht seinen erfolgreichen Release mit einem Accolades-Trailer und starken Kritikerstimmen.

REPLACED erhält einen Accolades-Trailer und rückt damit die positiven Kritiken zum Release auf PC, Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass in den Fokus.

Der narrative 2.5D-Platformer von Sad Cat Studios und Thunderful kombiniert cineastische Erkundung mit intensiver Action und setzt auf ein storygetriebenes Spielerlebnis.

Die Handlung spielt in einer alternativen Version der 1980er Jahre, in der die USA durch eine nukleare Katastrophe verändert wurden. Im Zentrum steht die Stadt Phoenix City, in der Spieler ums Überleben kämpfen und mit verschiedenen Figuren interagieren.

Das Spiel legt großen Wert auf Atmosphäre und erzählt seine Geschichte durch Begegnungen mit den Bewohnern der Stadt. Die Mischung aus Cyberpunk-Setting und persönlicher Erzählweise soll dabei eine dichte und emotionale Spielerfahrung schaffen.

REPLACED ist ab sofort erhältlich und kostet 19,99 Euro. Zusätzlich wird eine Supporter Edition angeboten, die den Soundtrack enthält und für 24,99 Euro verfügbar ist.

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21 Kommentare Added

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  1. Mr Bob Kelso 15250 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.04.2026 - 19:28 Uhr

    Sehr gutes Spiel..Bin positiv überrascht. Grafisch richtig nice..Macht Spass. Kann gerne ein Nachfolger kommen irgendwann..

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  2. micmon 6060 XP Beginner Level 3 | 21.04.2026 - 19:40 Uhr

    Coole Grafik aber viel Laufen und sehr wuselige Kämpfe… Und einige sehr nervige Szenen wo man 20 mal stirbt bevor klar ist was man tun soll

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