Replaced: Mehr Eindrücke aus der dystopischen Cyberpunk-Welt

Autor:, in / Replaced

Ein neuer Trailer für den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Action-Plattformer Replaced von Coatsink und Sad Cat Studios wurde bei den Game Awards vorgestellt.

Der Trailer zeigte mehr von der beeindruckenden retro-futuristischen Dystopie des Spiels und gab einen Einblick in die Hintergrundgeschichte, während ihr neue Einblicke in düstere, verlassene Landschaften, geschäftige Neon-Stadtlandschaften und stilvolle Kämpfe erhalten könnt.

Diese zeigen sich jetzt auch auf neuen Screenshots zum Spiel:

Replaced ist ein retro-futuristischer 2,5D-Science-Fiction-Action-Platformer, in dem ihr die Rolle von R.E.A.C.H. übernehmt – einer künstlichen Intelligenz, die gegen ihren eigenen Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist.

Das Spiel verbindet cineastisches Platformering, verblüffende Pixelkunst, Free-Flow-Action-Kämpfe und eine tiefgründige, fesselnde dystopische Geschichte, die in einer alternativen Welt der 1980er-Jahre spielt.

In und um Phoenix-City sind Geächtete in der Gesellschaft weit verbreitet. Alles wird von Korruption und Gier beherrscht, und die Mächtigen sehen in den Menschen und ihren Organen nichts anderes als eine Währung.

Erforscht und deckt die Geheimnisse aus der Perspektive von R.E.A.C.H. auf, der zu verstehen beginnt, wie es ist, in einer kaputten Welt ein Mensch zu sein.

Inspiriert von Cyberpunk-Filmen wie Blade Runner 2049 und Upgrade, wollen die Entwickler Sad Cat Studios eine tiefgründige, komplexe Welt erschaffen, in der Pixelkunst das Herzstück der düsteren, dystopischen Vergangenheit von Replaced bildet.

Replaced soll im Jahr 2023 erscheinen und wird auf Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass für Konsole, Xbox Game Pass für PC, Steam & Epic Games Store mit einer optimierten Version für Xbox Series X|S spielbar sein.