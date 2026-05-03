REPLACED: Neues Update bringt Level-Auswahl, Skip-Funktion und Grafik-Optionen

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Image: Thunderful Publishing / REPLACED

REPLACED erweitert zentrale Systeme nach Community-Rückmeldungen.

Ein neues Community-Update für REPLACED führt eine Level-Auswahl mit Sammelobjekt-Tracking ein, ergänzt eine Skip-Funktion für Dialoge und erlaubt erstmals das Deaktivieren des Letterbox-Modus.

Damit reagiert das Entwicklerstudio Sad Cat Studios gezielt auf häufig geäußertes Spielerfeedback.

Im Fokus steht eine neue Kapitelstruktur, die es ermöglicht, bereits abgeschlossene Abschnitte gezielt erneut zu spielen. Gleichzeitig werden Sammelobjekte pro Abschnitt erfasst, wodurch Fortschritte transparenter werden und das vollständige Abschließen des Spiels erleichtert wird.

Zusätzlich dient das System als Workaround für Probleme mit blockierten Spielständen, da betroffene Szenen erneut gespielt werden können.

Auch die Dialoge lassen sich nun standardmäßig überspringen, wobei aktuell noch Einschränkungen bestehen, da Animationen und Kamerabewegungen dabei direkt beendet werden. Eine Verbesserung dieser Übergänge ist bereits in Arbeit.

Im Grafikbereich wurde die Möglichkeit ergänzt, den Letterbox-Modus zu deaktivieren und somit die schwarzen Balken auszublenden.

Ursprünglich war REPLACED als 21:9-Erlebnis konzipiert, doch insbesondere auf Geräten mit kleineren Displays führte dies zu Einschränkungen. Eine vollständige Unterstützung weiterer Seitenverhältnisse bleibt aufgrund technischer und gestalterischer Grenzen vorerst aus.

Das Update ist ab sofort verfügbar und stellt einen weiteren Schritt dar, um das Spielerlebnis basierend auf Community-Rückmeldungen zu optimieren.

Quelle
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11 Kommentare Added

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  2. Knappe 04 128630 XP Man-at-Arms Onyx | 03.05.2026 - 13:37 Uhr

    Das habe ich nach dem durchspielen vermisst. Eine sehr gute Entscheidung, jetzt kann ich den ein oder anderen Erfolg noch holen.

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  3. Katanameister 414060 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 03.05.2026 - 13:38 Uhr

    Gutes Update, müsste mal weiterzocken, bisher hab ich es nur bis kurz nach dem Prolog gespielt.

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  4. Robilein 1259710 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.05.2026 - 13:39 Uhr

    Sind tolle und sinnvolle Verbesserungen dabei. Sehr stark. Übrigens ein großartiges Spiel. Ich finde es faszinierend wie die Entwickler so eine Atmosphäre schaffen können ohne Sprachausgabe. Nur mit Grafik, Artstyle und dem tollen Soundtrack. Tolles Erstlingswerk der Entwickler👍

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      • Robilein 1259710 XP Xboxdynasty Legend Platin | 03.05.2026 - 13:50 Uhr
        Antwort auf Knappe 04

        Da möchte ich den großartigen Soundtrack hervorheben. Hätte den zu gern auf Vinyl. Der Soundtrack könnte so 1:1 im Terminator Film aus 1984 vorkommen. Düster, beklemmend und fast schon bedrohend. Das zeigt mir wieder wie wichtig eine gute musikalische Untermalung in Medien ist. Egal ob Filme oder Games.

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  6. Rotten 120145 XP Man-at-Arms Bronze | 03.05.2026 - 13:44 Uhr

    Da könnte ik jetze och ma weiter spielen 😅✌🏻 kamen ja soviele gute games in den letzten Wochen 😅

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