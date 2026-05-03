REPLACED: Neues Update bringt Level-Auswahl, Skip-Funktion und Grafik-Optionen

Ein neues Community-Update für REPLACED führt eine Level-Auswahl mit Sammelobjekt-Tracking ein, ergänzt eine Skip-Funktion für Dialoge und erlaubt erstmals das Deaktivieren des Letterbox-Modus.

Damit reagiert das Entwicklerstudio Sad Cat Studios gezielt auf häufig geäußertes Spielerfeedback.

Im Fokus steht eine neue Kapitelstruktur, die es ermöglicht, bereits abgeschlossene Abschnitte gezielt erneut zu spielen. Gleichzeitig werden Sammelobjekte pro Abschnitt erfasst, wodurch Fortschritte transparenter werden und das vollständige Abschließen des Spiels erleichtert wird.

Zusätzlich dient das System als Workaround für Probleme mit blockierten Spielständen, da betroffene Szenen erneut gespielt werden können.

Auch die Dialoge lassen sich nun standardmäßig überspringen, wobei aktuell noch Einschränkungen bestehen, da Animationen und Kamerabewegungen dabei direkt beendet werden. Eine Verbesserung dieser Übergänge ist bereits in Arbeit.

Im Grafikbereich wurde die Möglichkeit ergänzt, den Letterbox-Modus zu deaktivieren und somit die schwarzen Balken auszublenden.

Ursprünglich war REPLACED als 21:9-Erlebnis konzipiert, doch insbesondere auf Geräten mit kleineren Displays führte dies zu Einschränkungen. Eine vollständige Unterstützung weiterer Seitenverhältnisse bleibt aufgrund technischer und gestalterischer Grenzen vorerst aus.

Das Update ist ab sofort verfügbar und stellt einen weiteren Schritt dar, um das Spielerlebnis basierend auf Community-Rückmeldungen zu optimieren.