REPLACED: Release-Termin im Frühjahr 2026 verkündet

Das Warten hat bald ein Ende: Der mit Spannung erwartete retro-futuristische Action-Plattformer REPLACED von Sad Cat Studios und Thundeful steht kurz vor der Veröffentlichung.

Sad Cat Studios und Thunderful freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr mit Spannung erwartetes Cyberpunk-Action-Plattformspiel REPLACED am 12. März für PC und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Außerdem wird REPLACED ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass-Abonnement enthalten sein!

Dieser aufregende Meilenstein wird mit einer beeindruckenden Ankündigung des neuen Veröffentlichungstermins gefeiert, die den Spielern eine weitere Gelegenheit bietet, einen ersten Einblick in die reichhaltige, gefährliche und atmosphärische Welt zu erhalten, die sie erwartet.

Entdeckt die finsteren Geheimnisse der Phoenix Corporation aus der Perspektive ihrer eigenen Schöpfung, R.E.A.C.H. – einer KI, die gegen ihren Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist. In einem alternativen Amerika der 1980er Jahre, das durch eine nukleare Katastrophe neu geformt wurde, ist Phoenix-City zu einer der Hochburgen der Corporation geworden – ein Hort der Korruption, in dem Gesetzlose gedeihen und Menschenleben wie Währung gehandelt werden.

Schlüpft in die Rolle von R.E.A.C.H., deckt die geheimen Pläne der Corporation auf und findet heraus, zu welchem Zweck ihr erschaffen wurdet.

REPLACED ist ein 2,5D-Action-Plattformspiel, das in eine spannende Cyberpunk-Thriller-Geschichte eingebettet ist. Renne, klettere und kämpfe dich mit flüssigen Bewegungen und schnellen, reaktionsschnellen Kämpfen durch zerfallende Stadtviertel, Industriebrachen und neonbeleuchtete Gassen. Kombiniere präzise Nahkampfangriffe mit befriedigenden Fernangriffen, um Feinde in hochintensiven Kämpfen zu besiegen und gleichzeitig den Fluss der Erkundung aufrechtzuerhalten.