REPLACED: Release-Zeitfenster im Entwickler-Video enthüllt

REPLACED erhält ein neues Zeitfenster für den Start im Frühjahr in einem neuen Entwicklungsvideo!

Sad Cat Studios und Thunderful haben heute ein neues Veröffentlichungsfenster für ihren mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Retro-Futuristen-Action-Plattformer REPLACED bekannt gegeben.

Das Spiel wird im Frühjahr 2026 für PC und Xbox Series X|S erscheinen. Außerdem ist das Spiel ab Tag 1 im Xbox Game Pass verfügbar.

„Wir wissen, dass sich unsere Community unglaublich darauf freut, REPLACED zu spielen, und es ist kein Geheimnis, dass es länger gedauert hat, als wir ursprünglich dachten, um es euch allen zu liefern – dafür entschuldigen wir uns“, so Game Director Yura Zhdanovich. „Wir haben immer versucht, das Richtige für das Projekt zu tun, was wiederum bedeutet, euch ein wirklich besonderes Erlebnis zu liefern. Die gute Nachricht ist, dass wir nun kurz vor dem Abschluss der Produktion stehen und REPLACED im Frühjahr 2026 für PC und Xbox Series X|S erscheinen wird.“

REPLACED ist in einem alternativen Amerika der 1980er Jahre angesiedelt und bietet frei fließende Action-Kämpfe sowie eine tiefgründige, dystopische Geschichte.

Ihr spielt als R.E.A.C.H. – eine künstliche Intelligenz, die gegen ihren eigenen Willen in einem menschlichen Körper gefangen ist und versucht, sich an das menschliche Leben in und um Phoenix-City anzupassen.

In einer Gesellschaft, die nach einer Nuklearkatastrophe nachhaltig geschädigt wurde und sich zum Schlechten gewendet hat, sind Gesetzlose unterwegs. Alles wird von Korruption und Gier beherrscht, und die Machthaber sehen in den Menschen und ihren Organen nichts weiter als eine Währung.

REPLACED konzentriert sich auf ein intensives Einzelspieler-Erlebnis mit einer Mischung aus cineastischem Platforming, Pixel-Art und Free-Flow-Action-Kämpfen.

Das neue Veröffentlichungsfenster wurde im Rahmen eines neuen Entwicklungs-Update-Videos enthüllt, in dem Sad Cat Studios über den Fortschritt des Spiels sprechen und den Fans einen Blick hinter die Kulissen gewähren, der die Entwicklung des Spiels über die Jahre hinweg zeigt.