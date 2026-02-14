REPLACED: Spielszenen aus der Steam-Demo

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der Steam-Demo von Replaced, damit ihr euch einen ersten Eindruck vom Sci-Fi-Actiontitel machen könnt.

In REPLACED erwartet euch ein düsterer Sci-Fi-Actiontitel, der klassische 2,5D-Sidescroller mit moderner Inszenierung verbindet.

Ihr taucht in eine alternative Version der 80er Jahre ein, in der eine dystopische Zukunftsvision Realität geworden ist.

Konzerne kontrollieren die Gesellschaft, Menschen verschwinden spurlos und Technologie hat längst die Grenze zwischen Mensch und Maschine verwischt.

Ihr übernehmt die Rolle einer künstlichen Intelligenz namens R.E.A.C.H., die unfreiwillig in einen menschlichen Körper transferiert wurde.

Statt nur ein Beobachter zu sein, steckt ihr plötzlich mitten im Geschehen und müsst euch in einer feindlichen Welt behaupten, die euch weder versteht noch akzeptiert.

Auf der Suche nach Antworten kämpft ihr euch durch heruntergekommene Städte, Industrieanlagen und zwielichtige Untergrundbezirke.

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.