REPLACED: Steam-Demo zum Cyberpunk‑Thriller verfügbar

Die spielbare Steam-Demo zu REPLACED zeigt R.E.A.C.H.s Kampf um Identität, Freiheit und Wahrheit im dystopischen Amerika der 80er.

Mit der ersten öffentlichen Steam‑Demo können Spieler nun erstmals selbst in die düstere Cyberpunk‑Welt von REPLACED eintauchen. Im Mittelpunkt steht R.E.A.C.H., eine künstliche Intelligenz, die in einem menschlichen Körper gefangen ist.

Die Handlung spielt in einer alternativen Version der 1980er Jahre, in der eine nukleare Katastrophe die USA gezeichnet hat. Phoenix‑City dient der Corporation als Machtzentrum – ein Ort, an dem Korruption gedeiht, Gesetzlose regieren und Menschenleben zur Ware geworden sind.

Die nur für Steam verfügbare Demo vermittelt einen ersten Eindruck davon, wie Action, Erkundung und Story miteinander verschmelzen. Spieler erleben die ersten Schritte von R.E.A.C.H. auf dem Weg, die verborgenen Pläne der Corporation aufzudecken und die Wahrheit über die eigene Existenz zu enthüllen.

Der Mix aus rebellischer Action und persönlicher Identitätssuche bildet das Herzstück des Spiels.

Der Titel setzt auf eine 2.5D‑cinematische Präsentation, kombiniert mit präzisem Platforming und einer intensiven Cyberpunk‑Thriller‑Erzählung.

Der Release von REPLACED ist für den 12. März geplant – auf PC und Xbox.