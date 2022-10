Repo Man: Spieler werden 2023 zum Schuldeneintreiber

Autor:, in / Repo Man

Repo Man, ein fesselndes, storygetriebenes Schuldeneintreiber-Rollenspiel, das in einer alternativen Welt des Jugendstils, der Neonlichter und der Verschwörung spielt, wird auch für Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen.

Die Entwickler legen in erster Linie Wert auf die Geschichte und ihren einzigartigen Stil. Das Gameplay bietet komplexe Dialoge, Verhandlungen, Erkundungen, Kämpfe und Mechaniken, die an Stealth- und Kartenspiele angelehnt sind, alles kombiniert in einer offenen Welt.

Das Spiel wird von den Achara Studios entwickelt, einem unabhängigen polnischen Entwicklerteam, das sich auf erzählerisch ausgerichtete Titel und hochwertiges Leveldesign spezialisiert hat. Repo Man wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Das Spiel wird von Games Box S.A., einer Tochtergesellschaft der Ultimate Games S.A.-Gruppe, veröffentlicht.

Das Projekt von Achara Studios ist ein First-Person-Rollenspiel, das sich auf den Einzelspielermodus konzentriert. Es dreht sich um Dialoge, Ermittlungen, Verhandlungen und ein gutes Zeitmanagement. Während Repo Man vor allem durch seine ausgefeilte und vielschichtige Geschichte angetrieben wird, wird das Spiel auch Stealth-Gameplay, ein Kartenspiel, Kampf- und Erkundungselemente bieten.

Alan Padziński, CEO der Achara Studios: „Am wichtigsten ist, dass es sich nicht um einen weiteren sogenannten Walking Simulator handelt. Repo Man ist näher an Torment als an Disco Elysium. Bei der Entwicklung eines Spiels achten wir sehr darauf, dass unser Titel ein abwechslungsreiches und fesselndes Gameplay bietet und nicht nur das einfache Anklicken von Dialogoptionen.“.

Der Spieler schlüpft in die Rolle von Arthur Newstead, einem Schuldeneintreiber, dessen Leben aus den Fugen gerät, als er selbst unerwartet hohe Schulden macht. Verbannt aus der Welt der Unternehmensaristokratie, ist er gezwungen, in seine Heimatstadt San Alma zurückzukehren.

Newstead muss nicht nur regelmäßig seine Schulden zurückzahlen, sondern sieht sich auch mit mysteriösen Ereignissen und Machenschaften konfrontiert, die von Woche zu Woche eskalieren.

Alan Padziński erklärt: „In Repo Man werden wir die Spieler in eine alternative Realität entführen – eine Welt, die unserer eigenen ähnelt, die in mancher Hinsicht weiter entwickelt ist, während sie in anderen zurückbleibt. Es ist eine Welt, die nicht nur von Menschen bevölkert wird, sondern auch von den Fae – Nachkommen mythologischer Wesen, die Elfen, Dryaden und Satyren ähneln. Die Menschen auf diesem Planeten haben auch mit TDD zu kämpfen, einer epidemischen Form der Depression, deren Ursache unbekannt ist. Diese Welt ist ihrem Ende näher als ihrem Anfang.“

Den Entwicklern schwebt ein einzigartiges Grafikdesign mit Motiven vor, die an den Jugendstil erinnern. Die unverwechselbare Atmosphäre des Spiels wird durch einen originellen Soundtrack unterstrichen, der verschiedene Genres wie Synthwave, Fado, ethnische und symphonische Musik miteinander vermischt.

Tomasz Supeł, CEO von Games Box S.A, sagte: „Repo Man gehört zu den faszinierenden Titeln, die im Jahr 2023 veröffentlicht werden. Es könnte diejenigen ansprechen, die ein ähnliches Gameplay wie bei Planescape: Torment oder Disco Elysium mögen, und in Bezug auf die Präsentation wird es Fans der BioShock-Reihe, von Deus Ex, Dishonored usw. gefallen.“

Wie der Publisher ankündigte, wird bereits im ersten Quartal 2023 eine Demo des Spiels auf dem PC erscheinen, die einen Eindruck davon vermittelt, was Repo Man zu bieten haben wird.

Features

Storygesteuertes Schuldeneintreiber-RPG.

Verhandlung, Erkundung und Kampf.

Alternative Welt im Stil des neonfarbenen Jugendstils.

Stealth- und Kartenspielmechanik.

Original-Soundtrack.

Repo Man wird im Jahr 2023 für PC (Steam) veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Veröffentlichung für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S geplant.