Rescue HQ: The Tycoon: Ab sofort verfügbar

Rescue HQ The Tycoon ist ab sofort für PlayStation und Xbox verfügbar.

Wer baut das größte Blaulicht-Hauptquartier mit der schlagkräftigsten Truppe? Genau darum geht es in Rescue HQ: The Tycoon von Aerosoft und stillalive studios, das für PlayStation 4 und Xbox One herauskommt!

Der Titel ist ab sofort im Aerosoft-Store, im PlayStation-Store, im Microsoft Store sowie überall im Handel erhältlich und kostet 29,95 EUR auf beiden Plattformen bzw. 29,99 EUR als Box-Version (PS4).

In Rescue HQ – The Tycoon planen und bauen die Spieler eine Zentrale für gleich vier unterschiedliche Departments (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Küstenwache) und müssen dabei ihre Fähigkeiten als weitsichtiger Manager unter Beweis stellen.

Effiziente Wege, die richtige Ausrüstung, gutes Personal, Traininginstallationen und natürlich ein gut ausgestatteter Fahrzeugpark mit passenden Geräten – alles hängt zusammen. Nur wer den Überblick behält, kann schnell und effektiv auf Notfälle reagieren und die Stadt schützen.