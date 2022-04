Research and Destroy: Rundenbasierter Action-Shooter angekündigt

Autor:, in / Research and Destroy

Research and Destroy wurde als strategischer Wissenschafts-Zombie-Shooter angekündigt und sieht sehr vielversprechend aus.

Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wie eine Gruppe, vermeintlich verrückter Wissenschaftler sich in einer Monsterapokalypse schlagen würde, bekommt ihr bald Antworten.

Das Entwicklerstudio Spike Chunsoft arbeitet an einem Titel namens Research and Destroy. Auf der offiziellen Internetseite heißt es, dass es sich um ein rundenbasiertes Actionspiel mit einem lokalen Koop-Modus handelt, indem ihr euch mit Superwissenschaft gegen übernatürliche Monsterhorden verteidigen müsst.

Die Superwissenschaftler erforschen im Spielverlauf immer neue fantastische Waffen und Gadgets, um sich gegen die Gegner-Horden zur Wehr zu setzen und können sich dabei durch einen Wissenschafts-Kumpel im lokalen Koop-Modus unterstützen lassen.

Die Waffen- und Gadget-Vielfalt erinnert dabei sehr an Spiele wie Sunset Overdrive aus dem Hause Insomniac Games. Das Spiel wird in der Unreal-Engine entwickelt und kommt in einem familienfreundlichen Comic-Stil daher.

In der Kampagne geht es darum, die Weltkarte mit wissenschaftlichen Guerilla-Taktiken zu erkunden und die Quelle der übernatürlichen Horden zu finden und unschädlich zu machen. Die Spielwelt wird hierbei Zufalls-generiert, was jeden Spieldurchlauf einzigartig machen soll.

Sowohl der Preis als auch das Veröffentlichungsdatum von Research and Destroy stehen noch aus. Wir werden euch aber wie gewohnt über alle News zum Spiel auf dem Laufenden halten.

Hier gibt es den Trailer zu Research and Destroy zu sehen: