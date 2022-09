Research and Destroy: Umfangreiches Update veröffentlicht

Autor:, in / Research and Destroy

Spike Chunsoft, Inc. und Research and Destroy-Entwickler Implausible Industries kündigten die Veröffentlichung des „Statistically Significant Update“ an. Das Update, das ab sofort verfügbar ist, fügt Research and Destroy auf allen Plattformen eine Vielzahl von Features und Verbesserungen hinzu, die von Fans gewünscht wurden, sowie zahlreiche Fehlerbehebungen und Optimierungen.

NEU! Co-op von Anfang an: Die von den Fans am häufigsten geforderte Funktion war die Möglichkeit, von Anfang an im Koop zu spielen. Sowohl das Online- als auch das Split-Screen-Koop-Spiel sind nun von Beginn der ersten Kampagne an verfügbar.

NEU! Schwierigkeitseinstellungen für jeden Spieler: Die Meinungen über die Herausforderung, die RESEARCH und DESTROY den Spielern bieten, gehen auseinander. Für diejenigen, die von der Macht der übernatürlichen Mächte überwältigt werden und für diejenigen, die eine noch größere Herausforderung suchen, haben wir einen Schwierigkeitsregler in den Optionen hinzugefügt. Diese Einstellung steht beiden Spielern im Koop-Modus entweder online oder im geteilten Bildschirm zur Verfügung, sodass alle Spieler FORSCHUNG und ZERSTÖRUNG auf einem Schwierigkeitsgrad spielen können, der ihnen Spaß macht.

NEU! PS4-PS5-Crossplay: Spieler auf PS4 können sich jetzt online mit Spielern auf PS5 zusammentun (und natürlich auch andersherum).

NEU! PS5: Import von PS4-Spielständen: Spieler, die von PS4 auf PS5 umsteigen, können ihre RAD-Spielstände mitnehmen. (Allerdings muss die Systemregion für beide Konsolen dieselbe sein).

NEU! XboxOne / XboxOne S mit 60FPS: Spieler auf Xbox One und Xbox One S können das verbesserte Spiel jetzt mit 60FPS (mit dynamischer Auflösung) genießen, wenn sie im Einzelspieler oder online spielen.

VERBESSERT! Angriffskameras während der übernatürlichen Wende: Spieler erhalten jetzt „Opt-in“-Ansichten bei der Steuerung der freien Kamera, wenn Supernaturals angreifen. Dadurch kann der Spieler besser kontrollieren, wie er die übernatürliche Runde sehen kann. Wenn der Spieler die Kamerasteuerung unangetastet lässt, zeigt die Kamera weiterhin automatisch alle Angriffe an.

NEUE Optionen: Das Update bietet auf allen Plattformen Optionen zur Korrektur von Farbenblindheit und zur Skalierung von Vibrationen. Die PC-Version des Spiels enthält neue Videooptionen.

Verbessert: Erhöhte Textgröße für bessere Lesbarkeit auf Switch und anderen Handheld-Bildschirmen.

Außerdem bringt das Update verbesserte Netzwerk- und Rendering-Leistung sowie Fehlerbehebungen für alle Plattformen.