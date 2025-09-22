ReSetna: Plattformer für Xbox angekündigt

Im Plattformer ReSetna begibt sich eine Kriegerin auf eine Mission zur Rettung der letzten Überlebenden der Menschheit.

Das actiongeladene Plattformspiel ReSetna von Today’s Games Studio, wird diesen Herbst für alle großen Konsolenplattformen erscheinen.

ReSetna wurde für PlayStation 5 angekündigt und soll im Oktober erscheinen. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch und Xbox One sowie Xbox X|S wird kurz darauf folgen.

Ocean Media übernimmt die gesamte Portierung für die Konsolenversionen sowie die Werbung und das Marketing.

In ReSetna seid ihr eine Kriegerin, der die letzten Überlebenden der Menschheit retten muss. Erforscht sieben feindliche Zonen, stellt euch sieben brutalen Endgegnern und entwickelt euch durch ein einzigartiges Upgrade-System weiter.

Deckt die schreckliche Wahrheit auf und entscheidet, ob es sich lohnt, die Zukunft zu retten.

Als ReSetna erwacht, beginnt Ihr in Polis, einer dunklen, zerstörten Welt, die einst von Menschen bewohnt war.

Im Laufe des Spiels entdeckt ihr unbekannte Dimensionen, neue Elemente und ganze Welten, die aus Daten und Schaltkreisen bestehen.

Jede Zone ist ein Kriegsgebiet. Jede Maschine ist euer Feind.

Dieser actiongeladene Plattformer/Runner verbindet Metroidvania-Arcade-Feeling mit einem modernen Twist und bietet ein aufregendes 3D-Parallax-Gameplay-Erlebnis.

Das Spiel bietet außerdem:

Dynamischer Begleiter – IXA: IXA, euer treuer Drohnenbegleiter, wird euch eine unverzichtbare Hilfe sein, indem er euch in kritischen Momenten heilt und Gegner hackt.

Epische Bosskämpfe: Die ultimative Prüfung eurer Fähigkeiten! Jeder der furchterregenden Bosse ist ein epischer, intensiver Showdown, für dessen Bewältigung ihr eine solide Strategie benötigt. Ihre einzigartigen Fähigkeiten erfordern, dass ihr stets auf der Hut seid, ihre Schwächen ausnutzt und Upgrades einsetzt, um zu überleben.