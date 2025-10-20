Resident Evil 0: Bericht: Remake mit neuem Cast und Story-Änderungen

Unter dem Codenamen „Chamber“ entsteht seit 2024 laut einem Bericht ein Remake von Resident Evil 0 – mit neuem Schauspieler und Story-Änderungen.

Das Remake von Resident Evil 0 befindet sich laut einem Bericht bereits seit mehreren Jahren in Entwicklung. Das Projekt trägt den Codenamen „Chamber“, ein Wortspiel mit dem Nachnamen der Hauptfigur Rebecca Chambers.

Die Sprach- und Performance-Aufnahmen mit neuen Schauspielern sollen im Laufe des Jahres 2024 begonnen haben. Verantwortlich für die Umsetzung ist Beyond Capture Studios, ein Motion Capture-Unternehmen, das zuvor mit Capcom an Titeln wie Resident Evil 4 Remake und Street Fighter 6 gearbeitet hat.

Ein prominenter Neuzugang im Cast ist Jon McLaren, bekannt aus Guardians of the Galaxy und Far Cry 5. Laut seinem Lebenslauf ist er in „Project Chamber“ in einer Hauptrolle besetzt.

Aufgrund dieser Information liegt die Vermutung nahe, dass McLaren die Rolle von Billy Coen übernimmt – dem zweiten Protagonisten neben Rebecca Chambers im Originalspiel.

Sollten die Informationen zum neuen Cast zutreffen, kehren die Synchronsprecher des Originalspiels nicht zurück.

Bezüglich der Handlung wird diese im Kern das Original zwar widerspiegeln, doch das Ausgangsmaterial wird erweitert.

Laut dem Bericht wird es etwa Änderungen der Handlungsstränge geben, unter anderem beim ersten Abschnitt. Auf die Details gehen wir aufgrund von Spoilern hier aber nicht ein.

Vorherigen Gerüchten zufolge ist mit dem Remake nicht vor 2027 bzw. 2028 zu rechnen.

Capcom hat Resident Evil 0 Remake offiziell nicht angekündigt. Daher sind die Informationen mit Vorsicht zu bewerten.