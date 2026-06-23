Resident Evil 0: Ein Puzzle über mehrere Spiele hinweg? Neues Gerücht sorgt bei Resident Evil-Fans für Aufsehen

Ein neues Gerücht aus der Resident-Evil-Community deutet darauf hin, dass Resident Evil Requiem künftig stärker mit weiteren Spielen der Reihe verknüpft werden könnte.

Die Informationen stammen vom bekannten Insider Dusk Golem, der sich erneut zu den Plänen von Capcom geäußert hat.

Demnach sollen die angeblich in Entwicklung befindlichen Remakes von Resident Evil: Veronica und Resident Evil 0 inhaltlich mit den Ereignissen von Resident Evil Requiem verbunden werden. Laut Dusk Golem sei dies jedoch weniger Teil eines langfristigen Masterplans gewesen, sondern vielmehr eine Folge paralleler Entwicklungsarbeiten.

Der Insider behauptet außerdem, dass Requiem gezielt Elemente vorbereiten soll, die in den beiden Remakes eine größere Rolle spielen werden. Als möglichen Anknüpfungspunkt nennen Fans unter anderem die Figur Albert Wesker, die sowohl in Resident Evil 0 als auch in Code: Veronica eine wichtige Rolle spielt.

Gerücht bleibt unbestätigt

Zusätzliche Spekulationen entstanden durch frühere Aussagen eines Produzenten, der angedeutet haben soll, dass die Geschichte von Code: Veronica überarbeitet werde, um ihre Position innerhalb der Zeitlinie klarer einzuordnen.

Darüber hinaus veröffentlichte Dusk Golem eine angebliche interne Reihenfolge kommender Resident-Evil-Projekte. Diese sieht laut Gerücht wie folgt aus:

Resident Evil Code: Veronica Remake (2027)

Resident Evil 9 DLC (2027)

Resident Evil 0 Remake (2028)

Resident Evil 10 (2029)

Resident Evil 1 Remake (ab 2030)

Capcom hat weder die genannten Projekte noch die angeblichen Veröffentlichungszeiträume offiziell bestätigt. Entsprechend sollten sämtliche Informationen derzeit ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.