Resident Evil 0: Remake laut Gerücht komplett neu aufgesetzt

Beim geplanten Remake von Resident Evil Zero gibt es laut einem aktuellen Gerücht eine größere interne Neuausrichtung. Das Projekt soll demnach mitten in der Entwicklung neu gestartet worden sein.

Die Information stammt aus der Szene rund um bekannte Insiderberichte. Demnach soll das Remake inzwischen von Capcom Division 1 übernommen worden sein, nachdem zuvor ein anderes internes Team daran gearbeitet haben soll. Eine offizielle Bestätigung von Capcom liegt nicht vor.

Capcom Division 1 ist bereits für mehrere jüngere Einträge der Reihe verantwortlich und arbeitet parallel auch an weiteren Projekten innerhalb des Resident-Evil-Universums. Warum es zu einem möglichen Wechsel im Entwicklungsprozess kam, ist bislang unklar.

Im gleichen Kontext wird auch über weitere Inhalte innerhalb der Franchise spekuliert, darunter eine spätere Veröffentlichung einer Story-Erweiterung zu Resident Evil Requiem. Diese soll laut dem Bericht zeitlich hinter anderen geplanten Projekten liegen.

Auch hier gilt: Alle genannten Informationen sind nicht bestätigt und sollten als Gerücht eingeordnet werden.

Für Resident Evil Code: Veronica wird weiterhin ein Release im Jahr 2027 erwartet, wobei sich die gesamte Remake-Strategie der Reihe laut aktuellen Berichten dynamisch entwickelt.