Resident Evil 1 Remake: Horrorspiel seit fast einem Jahr in Vorproduktion – Gerücht

Nach dem Erfolgszug der letzten Jahre setzt Capcom auch weiter auf Remakes seiner Resident Evil-Klassiker. Dazu wurde erst kürzlich Resident Evil Veronica enthüllt, ein Remake zu Resident Evil Code: Veronica aus dem Jahr 2000.
Und auch danach soll es weitergehen. Gerüchte um Remakes zu Resident Evil 1 und Resident Evil 0 existieren schon seit geraumer Zeit. Offiziell angekündigt wurden diese aber noch nicht.
Jetzt meldet sich der berüchtigte Resident Evil-Insider Dusk Golem, auch bekannt als AestheticGamer, zu Wort und erklärt, das Remake des ersten Teils befinde sich bereits seit etwa August bis September letzten Jahres in Vorproduktion.
Der Insider geht von einem Start der vollen Produktion im Anschluss an die Fertigstellung von Resident Evil Veronica aus, dessen Entwicklung weit vor dem ursprünglichen Plan liege und bereits die Endphase erreicht habe.
Eine Veröffentlichung gemeinsam mit dem Remake zu Resident Evil 0 schließt Dusk Golem aus, da sich Letzteres schon seit Ende 2022 in der vollen Produktion befinde. Spätere Bundles wie bei Resident Evil 2 und 3 hält er für wahrscheinlich.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Darauf freue ich mich wirklich sehr.
Auch wenn ich das ursprüngliche Remake als eines der besten Remakes aller Zeiten bezeichnen würde.
Anschließend ein Zero Remake mit einem deutlich ausgebauten und verbesserten Zug Abschnitt.
Es hatte einfach ein geiles Flair in so einem Zug abgeschnitten zu sein.
Auch wenn der Teil nicht so gut ankam, mit ordentlich Verbesserungen wäre da ein toller Teil möglich.
Das würde ich sowas von feiern für mich das Beste Resident Evil überhaupt 🥳
Das wäre sehr cool.
Resi 1 Remake (aktuelle) ist bis heute mein Lieblingsteil 😁. Orig und Remake zig mal durchgespielt. Ja oh staune auch wenn 4 geil wie sau war ist es nicht bei jedem auf Platz 1 😂
Noch ein Remake (3e dann) wär ich begeistert 😁