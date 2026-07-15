Resident Evil 1 Remake: Horrorspiel seit fast einem Jahr in Vorproduktion – Gerücht

Neuen Gerüchten zufolge soll sich das Remake zu Resident Evil 1 schon seit fast einem Jahr in der Vorproduktion befinden.

Nach dem Erfolgszug der letzten Jahre setzt Capcom auch weiter auf Remakes seiner Resident Evil-Klassiker. Dazu wurde erst kürzlich Resident Evil Veronica enthüllt, ein Remake zu Resident Evil Code: Veronica aus dem Jahr 2000.

Und auch danach soll es weitergehen. Gerüchte um Remakes zu Resident Evil 1 und Resident Evil 0 existieren schon seit geraumer Zeit. Offiziell angekündigt wurden diese aber noch nicht.

Jetzt meldet sich der berüchtigte Resident Evil-Insider Dusk Golem, auch bekannt als AestheticGamer, zu Wort und erklärt, das Remake des ersten Teils befinde sich bereits seit etwa August bis September letzten Jahres in Vorproduktion.

Der Insider geht von einem Start der vollen Produktion im Anschluss an die Fertigstellung von Resident Evil Veronica aus, dessen Entwicklung weit vor dem ursprünglichen Plan liege und bereits die Endphase erreicht habe.

Eine Veröffentlichung gemeinsam mit dem Remake zu Resident Evil 0 schließt Dusk Golem aus, da sich Letzteres schon seit Ende 2022 in der vollen Produktion befinde. Spätere Bundles wie bei Resident Evil 2 und 3 hält er für wahrscheinlich.