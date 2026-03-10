Resident Evil 10: Release könnte erst 2029 erfolgen – Gerücht

Bei all den in der Entwicklung befindlichen Projekten der Franchise, könnte Resident Evil 10 frühestens 2029 erscheinen, glaubt ein Insider.

Die Zukunft von Resident Evil bleibt ein Dauerbrenner – und laut Leaker AestheticGamer (Dusk Golem) zeichnet sich eine ganze Reihe möglicher Projekte ab. Demnach soll ein Remake von Resident Evil: Code – Veronica bereits weit fortgeschritten sein und in der ersten Hälfte 2027 erscheinen.

Parallel dazu soll DLC für Resident Evil Requiem in Arbeit sein, angeblich mit Leon S. Kennedy als zentraler Figur

Mögliche Roadmap: Von RE10 bis zu mehreren Remakes

Neben den Remake‑Gerüchten soll auch Resident Evil 10 bereits in Entwicklung sein. Ein Release sei frühestens 2029 realistisch, könne sich aber – abhängig vom Entwicklungsverlauf – sogar bis 2031 verzögern.

Auch ein Remake von Resident Evil 1 soll intern diskutiert werden. Laut Dusk Golem befindet sich das Projekt jedoch nur in sehr früher Vorproduktion. Selbst wenn alles glattläuft, wäre ein Release erst in vier bis sieben Jahren zu erwarten.

Zahlreiche verworfene Projekte bei Capcom?

Der Leaker weist darauf hin, dass Capcom in den vergangenen fünf Jahren mehrere Projekte verworfen haben soll. Dazu zählen angeblich:

Resident Evil Revelations 3 mit Rebecca Chambers

mit Rebecca Chambers Ein Wesker‑Projekt

Weiterer Support für Re:Verse

Ein HUNK‑Spiel

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie unberechenbar die langfristige Planung bei Capcom sein kann – und warum viele Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind.

Weitere Remakes: Zero ja, RE5 nein?

Zusätzlich kursiert das Gerücht, dass ein Resident Evil Zero Remake für 2028 geplant sei. Ein Remake von Resident Evil 5 hingegen soll nicht in Arbeit sein.

Nach dem angeblichen Release von Code Veronica Remake könnte Capcom 2027/2028 eine interne Entscheidungsrunde abhalten, um weitere Remake‑ oder Sequel‑Projekte festzulegen.

Was bedeutet das für die Serie?

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, steht Resident Evil vor einer der umfangreichsten Release‑Phasen der letzten Jahre: mehrere Remakes, ein neuer Hauptteil, zusätzliche DLCs und potenziell weitere Experimente. Gleichzeitig zeigt die Liste verworfener Projekte, wie volatil Capcoms Planung ist – und wie schnell sich Prioritäten ändern können.