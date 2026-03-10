Resident Evil 10: Release könnte erst 2029 erfolgen – Gerücht

Die Zukunft von Resident Evil bleibt ein Dauerbrenner – und laut Leaker AestheticGamer (Dusk Golem) zeichnet sich eine ganze Reihe möglicher Projekte ab. Demnach soll ein Remake von Resident Evil: Code – Veronica bereits weit fortgeschritten sein und in der ersten Hälfte 2027 erscheinen.
Parallel dazu soll DLC für Resident Evil Requiem in Arbeit sein, angeblich mit Leon S. Kennedy als zentraler Figur
Mögliche Roadmap: Von RE10 bis zu mehreren Remakes
Neben den Remake‑Gerüchten soll auch Resident Evil 10 bereits in Entwicklung sein. Ein Release sei frühestens 2029 realistisch, könne sich aber – abhängig vom Entwicklungsverlauf – sogar bis 2031 verzögern.
Auch ein Remake von Resident Evil 1 soll intern diskutiert werden. Laut Dusk Golem befindet sich das Projekt jedoch nur in sehr früher Vorproduktion. Selbst wenn alles glattläuft, wäre ein Release erst in vier bis sieben Jahren zu erwarten.
Zahlreiche verworfene Projekte bei Capcom?
Der Leaker weist darauf hin, dass Capcom in den vergangenen fünf Jahren mehrere Projekte verworfen haben soll. Dazu zählen angeblich:
- Resident Evil Revelations 3 mit Rebecca Chambers
- Ein Wesker‑Projekt
- Weiterer Support für Re:Verse
- Ein HUNK‑Spiel
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie unberechenbar die langfristige Planung bei Capcom sein kann – und warum viele Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind.
Weitere Remakes: Zero ja, RE5 nein?
Zusätzlich kursiert das Gerücht, dass ein Resident Evil Zero Remake für 2028 geplant sei. Ein Remake von Resident Evil 5 hingegen soll nicht in Arbeit sein.
Nach dem angeblichen Release von Code Veronica Remake könnte Capcom 2027/2028 eine interne Entscheidungsrunde abhalten, um weitere Remake‑ oder Sequel‑Projekte festzulegen.
Was bedeutet das für die Serie?
Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, steht Resident Evil vor einer der umfangreichsten Release‑Phasen der letzten Jahre: mehrere Remakes, ein neuer Hauptteil, zusätzliche DLCs und potenziell weitere Experimente. Gleichzeitig zeigt die Liste verworfener Projekte, wie volatil Capcoms Planung ist – und wie schnell sich Prioritäten ändern können.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schon 2029?
Hätte frühestens 2030 damit gerechnet.
Hoffentlich gibt es jetzt bis dahin jede Woche, Gerüchte News, die immer wieder das gleiche erzählen.
Gibt es doch jetzt schon seit Jahren 😅, kann nur mehr werden, fast alle Gamer wollen mehr RE Teile zocken.
Ich denke mal nach diesem Erfolg werden die mehr auf die Tube drücken.
Schade, ein Teil 5 Remake hätte ich sehr cool gefunden, solang es auch wieder ein koop gehabt hätte
Oh nein, ein AAA-Spiel erst in 3 Jahren………………… aber wieder hat jemand seinen Namen in den News stehen.
Mein Experiment, ob ich es durchhalte, mal ein Resi Spiel durchzuspielen läuft immer noch. Zocke ja gerade Village. Bisher habe ich die immer nur mal kurz angespielt und dann wieder wegen anderen Spielen liegengelassen. Neue Spiele der Reihe brauche ich deswegen wirklich nicht.
Als Überbrückung sind ja diverse Projekte in Arbeit, ein RE Zero Remake fänd ich super.
Ich erwarte den auch erst 2030/31
Vor 2030 wird kein Nachfolger kommen, erstmal nur Remakes oder Spinoffs, mal sehen, das HUNK oder Wesker Spiel wäre bestimmt ganz interessant gewesen, aber wohl eher actionzentriert.
Klingt logisch wenn zwischendurch noch ein paar Remakes kommen
„erst“
in solchen maßstäben würden elderscrolls-fans gerne denken.