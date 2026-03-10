Resident Evil 10: Release könnte erst 2029 erfolgen – Gerücht

Image: Capcom / Capcom

Bei all den in der Entwicklung befindlichen Projekten der Franchise, könnte Resident Evil 10 frühestens 2029 erscheinen, glaubt ein Insider.

Die Zukunft von Resident Evil bleibt ein Dauerbrenner – und laut Leaker AestheticGamer (Dusk Golem) zeichnet sich eine ganze Reihe möglicher Projekte ab. Demnach soll ein Remake von Resident Evil: Code – Veronica bereits weit fortgeschritten sein und in der ersten Hälfte 2027 erscheinen.

Parallel dazu soll DLC für Resident Evil Requiem in Arbeit sein, angeblich mit Leon S. Kennedy als zentraler Figur

Mögliche Roadmap: Von RE10 bis zu mehreren Remakes

Neben den Remake‑Gerüchten soll auch Resident Evil 10 bereits in Entwicklung sein. Ein Release sei frühestens 2029 realistisch, könne sich aber – abhängig vom Entwicklungsverlauf – sogar bis 2031 verzögern.

Auch ein Remake von Resident Evil 1 soll intern diskutiert werden. Laut Dusk Golem befindet sich das Projekt jedoch nur in sehr früher Vorproduktion. Selbst wenn alles glattläuft, wäre ein Release erst in vier bis sieben Jahren zu erwarten.

Zahlreiche verworfene Projekte bei Capcom?

Der Leaker weist darauf hin, dass Capcom in den vergangenen fünf Jahren mehrere Projekte verworfen haben soll. Dazu zählen angeblich:

  • Resident Evil Revelations 3 mit Rebecca Chambers
  • Ein Wesker‑Projekt
  • Weiterer Support für Re:Verse
  • Ein HUNK‑Spiel

Diese Beispiele sollen verdeutlichen, wie unberechenbar die langfristige Planung bei Capcom sein kann – und warum viele Gerüchte mit Vorsicht zu genießen sind.

Weitere Remakes: Zero ja, RE5 nein?

Zusätzlich kursiert das Gerücht, dass ein Resident Evil Zero Remake für 2028 geplant sei. Ein Remake von Resident Evil 5 hingegen soll nicht in Arbeit sein.

Nach dem angeblichen Release von Code Veronica Remake könnte Capcom 2027/2028 eine interne Entscheidungsrunde abhalten, um weitere Remake‑ oder Sequel‑Projekte festzulegen.

Was bedeutet das für die Serie?

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, steht Resident Evil vor einer der umfangreichsten Release‑Phasen der letzten Jahre: mehrere Remakes, ein neuer Hauptteil, zusätzliche DLCs und potenziell weitere Experimente. Gleichzeitig zeigt die Liste verworfener Projekte, wie volatil Capcoms Planung ist – und wie schnell sich Prioritäten ändern können.

  2. Kitomy 53215 XP Nachwuchsadmin 6+ | 10.03.2026 - 12:42 Uhr

    Ich denke mal nach diesem Erfolg werden die mehr auf die Tube drücken.

    0
  3. Colton 147275 XP Master-at-Arms Gold | 10.03.2026 - 12:46 Uhr

    Schade, ein Teil 5 Remake hätte ich sehr cool gefunden, solang es auch wieder ein koop gehabt hätte

    0
  4. I Legend l 17515 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.03.2026 - 12:47 Uhr

    Oh nein, ein AAA-Spiel erst in 3 Jahren………………… aber wieder hat jemand seinen Namen in den News stehen.

    0
  5. Kenty 245790 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 10.03.2026 - 12:52 Uhr

    Mein Experiment, ob ich es durchhalte, mal ein Resi Spiel durchzuspielen läuft immer noch. Zocke ja gerade Village. Bisher habe ich die immer nur mal kurz angespielt und dann wieder wegen anderen Spielen liegengelassen. Neue Spiele der Reihe brauche ich deswegen wirklich nicht.

    0
  6. Andaro 24605 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.03.2026 - 12:54 Uhr

    Als Überbrückung sind ja diverse Projekte in Arbeit, ein RE Zero Remake fänd ich super.

    0
  8. Katanameister 351400 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 10.03.2026 - 13:15 Uhr

    Vor 2030 wird kein Nachfolger kommen, erstmal nur Remakes oder Spinoffs, mal sehen, das HUNK oder Wesker Spiel wäre bestimmt ganz interessant gewesen, aber wohl eher actionzentriert.

    0
  10. Kabelfritz 47699 XP Hooligan Bezwinger | 10.03.2026 - 13:36 Uhr

    „erst“

    in solchen maßstäben würden elderscrolls-fans gerne denken.

    1

