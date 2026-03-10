Resident Evil 2 Remake: Full‑Body‑VR macht Raccoon City körperlich spürbar

Mit PCVR und dem Omni One verwandelt sich Resident Evil 2 in ein vollbewegtes Horror‑Erlebnis, bei dem ihr jeden Schritt durch Raccoon City selbst macht.

Auf eine völlig neue Art Resident Evil 2 erleben kann man, wenn man das Spiel in Full‑Body‑VR spielt. Mit einem PC‑VR‑Setup auf dem Omni One‑Laufband verwandelt sich der Klassiker in ein körperlich intensives Horror‑Erlebnis, bei dem man sich tatsächlich durch die Straßen von Raccoon City bewegt.

Statt nur mit dem Controller zu laufen, setzt man jeden Schritt selbst, dreht sich physisch um und kämpft sich mit realen Bewegungen bis zur Polizeistation vor – und genau dort beginnt der eigentliche Albtraum erst richtig.

Die Kombination aus 360‑Grad‑Bewegungsfreiheit, vollem Körpereinsatz und der bedrückenden Atmosphäre von Resident Evil 2 sorgt dafür, dass bekannte Szenen völlig neu wirken.

Begegnungen mit Zombies werden unmittelbarer, Fluchtmomente stressiger und das Erkunden der engen Korridore des RPD‑Gebäudes intensiver als je zuvor.

Full‑Body‑VR verstärkt nicht nur die Immersion, sondern verändert das Spielgefühl grundlegend: Jeder Schritt kostet Energie, jede falsche Bewegung kann Panik auslösen, und jeder Kampf fühlt sich wie ein echter Überlebenskampf an.

Diese VR‑Umsetzung zeigt, wie stark klassische Horrorspiele von moderner VR‑Technik profitieren können – besonders, wenn man sich nicht nur umsieht, sondern den eigenen Körper vollständig einsetzt.

Wäre diese Art Spiele zu erleben etwas für euch?

Resident Evil 2 in full body VR transforms the experience. Physically move through Raccoon City and fight your way to the police station and that’s where the real game begins! Resident Evil 2 in full body VR using PCVR on Omni One. pic.twitter.com/tmSFzYyQkC — Virtuix Omni (@VirtuixOmni) February 27, 2026