Resident Evil 2 Remake: Full‑Body‑VR macht Raccoon City körperlich spürbar

Auf eine völlig neue Art Resident Evil 2 erleben kann man, wenn man das Spiel in Full‑Body‑VR spielt. Mit einem PC‑VR‑Setup auf dem Omni One‑Laufband verwandelt sich der Klassiker in ein körperlich intensives Horror‑Erlebnis, bei dem man sich tatsächlich durch die Straßen von Raccoon City bewegt.
Statt nur mit dem Controller zu laufen, setzt man jeden Schritt selbst, dreht sich physisch um und kämpft sich mit realen Bewegungen bis zur Polizeistation vor – und genau dort beginnt der eigentliche Albtraum erst richtig.
Die Kombination aus 360‑Grad‑Bewegungsfreiheit, vollem Körpereinsatz und der bedrückenden Atmosphäre von Resident Evil 2 sorgt dafür, dass bekannte Szenen völlig neu wirken.
Begegnungen mit Zombies werden unmittelbarer, Fluchtmomente stressiger und das Erkunden der engen Korridore des RPD‑Gebäudes intensiver als je zuvor.
Full‑Body‑VR verstärkt nicht nur die Immersion, sondern verändert das Spielgefühl grundlegend: Jeder Schritt kostet Energie, jede falsche Bewegung kann Panik auslösen, und jeder Kampf fühlt sich wie ein echter Überlebenskampf an.
Diese VR‑Umsetzung zeigt, wie stark klassische Horrorspiele von moderner VR‑Technik profitieren können – besonders, wenn man sich nicht nur umsieht, sondern den eigenen Körper vollständig einsetzt.
Wäre diese Art Spiele zu erleben etwas für euch?
Resident Evil 2 in full body VR transforms the experience.
Physically move through Raccoon City and fight your way to the police station and that’s where the real game begins!
Resident Evil 2 in full body VR using PCVR on Omni One. pic.twitter.com/tmSFzYyQkC
— Virtuix Omni (@VirtuixOmni) February 27, 2026
10 Kommentare
Das würde ich ja gerne mal ausprobieren.
Weiß jemand, was so ein Setup insgesamt kostet?
Ich frage mich, ob ich zum Sprinten dann wirklich auf dem Band rennen muss. Das wäre gerade für die Tyrant-Sequenzen im Spiel natürlich ziemlich böse für alle, die nicht mehr sooo Bock auf Ausdauersport in letzter Zeit hatten ;D
Einfach mal die dazu nötige Hardware mieten. 😉
ca. 4000€ in der Basis Version
Gibt halt auch pro Versionen wo es Richtung 6000€ geht.
Danke, aber ist das dann „alles“ oder nur das Laufband-Ding?^^
Und wie läuft das bei so nem Ding mit der Sprint-Funktion? Rennt man dann auf dem Band oder wie oder was? Ich sag ja… Noob-Fragen 0:-)
Coole Sache und sehr intensiv für die, die es vertragen. Ich fand bei Media Markt VR 1 den Käfig unter Wasser mit den Hai damals noch geil! Aber als ich beim Kumpel Oculus Rift ausprobieren und ein richtiges Game zocken konnte, wurde mir ganz schnell übel. Also ich bin da raus😂
Man gewöhnt sich dran und dann verschwindet die Motion Sickness nach einer Weile. Ich liebe meine Quest 3 😊
Dann solltest du es vielleicht noch einmal ausprobieren, weil die Brille die du getestet hast, ist von der Steinzeit 🫢.
Das ist so weit vom aktuellen VR entfernt, wie der Amiga von einem High End PC 😅, überspitzt gesagt.
Das Media Markt / Haifisch / VR Ding war auch meine erste (und quasi letzte) VR-Erfahrung, musste gerade schmunzeln bei deinem Comment^^
Großartig, ich würde mich zu tode erschrecken.
Wäre auf jeden Fall ein Erlebnis, würde ich ausprobieren.