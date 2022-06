Resident Evil 4 Remake: Capcom enthüllt Remake für 2023

Autor:, in / Resident Evil 4 Remake

Am 24. März 2023 will Capcom das neue Remake zu Resident Evil 4 aus dem Jahr 2005 veröffentlichen. Das Spiel erscheint für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC via Steam.

Capcom verspricht dabei ein „zeitgemäßes Gameplay, detailreiche, lebendige Grafik und eine überarbeitete Story“, ohne dabei die Wurzeln zum Original zu verlieren.