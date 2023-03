Resident Evil 4 Remake: Capcom veröffentlicht erste Nippon Animation Episode

Ein originelles Video, um für Resident Evil 4 Remake zu werben kommt jetzt von Nippon Animation. Das japanische Studio für Zeichentrickfilme ist bekannt für seine Reihe „World Masterpiece Theater“.

In der ersten Episode „Leon and the Mysterious Village“ können Fans eine aufregende Rettungsgeschichte erleben, in der Leon sich auf die Suche nach Ashley begibt.

Resident Evil 4 Remake erscheint am Donnerstag für Xbox Series X|S.