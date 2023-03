Resident Evil 4 Remake: Chainsaw Demo ist der reinste Horror

Capcom hat die Resident Evil 4 Chainsaw Demo veröffentlicht in der ihr als Leon S. Kennedy in ein Dorf eindringt, um die Tochter des Präsidenten zu retten.

In der Demo von Resident Evil 4 Remake bekommen Spieler einen Vorgeschmack auf das neueste Kapitel des beliebten Horror-Survival-Franchise. Die Demo bietet einen Einblick in die neuen Mechaniken, die Storyline und natürlich die berüchtigten Gegner mit Kettensägen.

Die Demo startet damit, dass ihr in die Rolle von Leon S. Kennedy schlüpft, der auf einer Mission ist, um die Tochter des Präsidenten, Ashley Graham, aus den Händen eines mysteriösen Kults zu befreien. Die Kulisse ist ein ländliches Dorf in Europa, und schnell wird klar, dass die Dorfbewohner nicht freundlich sind.

Neue Mechaniken im Spiel erlauben es euch, verschiedene Aktionen durchzuführen, wie beispielsweise Türen aufzutreten, aus Fenstern zu springen und Angriffen auszuweichen. Diese Bewegungen sind fließend und fügen dem Gameplay eine neue Dynamik hinzu. Die Demo präsentiert auch die verbesserte Grafik des Spiels, die eine deutliche Verbesserung gegenüber dem originalen Resident Evil 4 darstellt.

Eines der Highlights der Demo ist die Einführung der Kettensägen-Gegner. Diese mächtigen Feinde sind schnell und tödlich und schwingen ihre charakteristischen Waffen mit großer Wucht. Ihr müsst schnell und strategisch vorgehen, um diesen Gegnern zu begegnen.

Im neusten Video zeigen wir euch einen Einblick in die Demo, was euch erwartet. Also hereinschauen und nicht vergessen eure Meinung in die Kommentare zu pfeffern. Die Resident Evil 4 Chainsaw Demo könnt ihr hier herunterladen.

