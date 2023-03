Resident Evil 4 Remake: Erste Gamer haben das Spiel schon

Resident Evil 4 Remake ist bereits vor der offiziellen Veröffentlichung in die Hände von Gamern geraten. Resident Evil 4 Remake erscheint offiziell erst am 23. März 2023 und ist jetzt schon bei einigen Spielern „angekommen“.

Leaker Dusk Golem gibt bekannt: „Nur als Vorwarnung, Resident Evil 4 Remake ist zu 100 % in freier Wildbahn, gesehen einige Clips Leute benachrichtigt mich über in ein paar Orten. Ich werde sie nicht weitergeben, aber wenn ihr Spoiler vermeiden wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um vorsichtig zu werden. Ich bin mir zwar sicher, dass Capcom bald damit beginnen wird, das Material zu säubern, aber mein Vorschlag für die Zukunft ist, bei sozialen Medien und Videoportalen vorsichtig zu sein. Bei einigen mit automatischen Empfehlungen, wie Twitter, TikTok, Instagram usw., sollte man am vorsichtigsten sein, aber es gibt Möglichkeiten, Begriffe zu blockieren. Aber es ist auch gut, in den nächsten Wochen einfach nur vorsichtig zu stöbern.“