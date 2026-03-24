Resident Evil 4 Remake: Feiert 3-jähriges Jubiläum – der Survival-Horror bleibt legendär

Heute jährt sich der Release von Resident Evil 4 Remake zum dritten Mal. Am 24. März 2023 erschien das von Capcom entwickelte und veröffentlichte Survival-Horror-Meisterwerk, das den Klassiker von 2005 in modernisierter Form neu erlebbar macht.

Sechs Jahre nach der biologischen Katastrophe in Raccoon City wird Agent Leon S. Kennedy auf eine lebensgefährliche Mission geschickt: Die Rettung der entführten Tochter des Präsidenten.

Seine Spur führt in ein abgelegenes europäisches Dorf, in dem die Einheimischen ein dunkles Geheimnis bergen. Dort entfaltet sich eine Geschichte voller Grauen, Mut und Überlebenskampf, in der Schrecken und Katharsis untrennbar miteinander verschmelzen.

Das Remake überzeugt durch modernisiertes Gameplay, eine überarbeitete Storyline und lebhaft detaillierte Grafik, die das Genre des Survival-Horrors neu definieren. Spieler erleben bekannte Szenen und Momente aus dem Original auf eine Art und Weise, die sowohl Nostalgie als auch frischen Nervenkitzel bietet.

Drei Jahre nach dem Release gilt Resident Evil 4 Remake weiterhin als Maßstab für die perfekte Kombination aus Horror, Action und packender Erzählung. Es zeigt, wie ein Klassiker der Branche mit moderner Technik und kreativer Neuausrichtung ein Publikum von Veteranen und Neuspielern gleichermaßen fesseln kann.

In unserem Resident Evil 4 Remake-Test hat das Spiel eine großartige 9.0-Wertung und den begehrten XboxDynasty-Gold-Award erhalten.

Wie würdet ihr auf einer Skala von 1 bis 10 heute das Resident Evil 4 Remake bewerten?



