Resident Evil 4 Remake: Grafikvergleich zwischen Xbox und PlayStation

In einem neuen Grafikvergleich stellt sich die Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo einer neuen Analyse.

Heute gibt es eine neue Analyse zur Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo. Dabei wird die Xbox Series X-Version mit der PlayStation5, Xbox Series S und dem PC verglichen.

Die Auflösung wurde dabei wie folgt analysiert:

Xbox Serie S

Auflösungsmodus: 1440p/~40fps

Leistungsmodus: 1080p/60fps

Xbox Serie X

Auflösungsmodus: 2160p/~60fps

Leistungsmodus: Dynamisch 2160p/60fps

PlayStation 5

Auflösungsmodus: 2160p/~60fps

Leistungsmodus: Dynamisch 2160p/60fps

Die PlayStation 5 und die Xbox Series X verwenden eine dynamische Auflösung im Leistungsmodus. Die durchschnittliche Auflösung der PS5 ist in diesem Modus in den getesteten Bereichen minimal höher: PlayStation 5 erreicht 1872p – Xbox Series X erreicht 1836p. Dazu hat die PlayStation 5 eine bessere Framerate und an einigen Stellen ein Vorteil von 5 bis 10 Frames.

Die komplette Analyse gibt es hier zu sehen:

Xbox Series X Gameplay aus der Demo gibt es hier: