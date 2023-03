Resident Evil 4 Remake: Kostenloser The Mercenaries DLC erscheint im April

Wer es heute auf XboxDynasty noch nicht mitbekommen haben sollte: Resident Evil 4 Remake ist für Xbox Series X|S erschienen.

Capcom feuert zum heutigen Release den offiziellen Launch-Trailer ab, der am Ende noch eine Neuigkeit für Spieler bereithält: Der The Mercenaries DLC wird kostenlos am 7. April verfügbar sein.

The Mercenaries ist ein Spielmodus, in dem so viele Abschüsse wie möglich in einer vorgegebenen Zeit erreicht werden müssen.

Der Launch-Trailer zu Resident Evil 4 Remake: