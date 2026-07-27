Resident Evil 4 Remake: Lässt Final Fantasy VII Rebirth und Oblivion weit hinter sich

Mit geschätzten 16,8 Millionen Verkäufen und 560 Millionen Dollar Bruttoumsatz ist Resident Evil 4 laut Alinea Analytics das erfolgreichste Remake der aktuellen Konsolengeneration.

Mit geschätzten 16,8 Millionen verkauften Exemplaren hat sich Resident Evil 4 laut Alinea Analytics zum erfolgreichsten Remake der aktuellen Konsolengeneration entwickelt. Für Capcom soll die Neuauflage seit ihrer Veröffentlichung 2023 einen Bruttoumsatz von rund 560 Millionen Dollar generiert haben.

Damit liegt Resident Evil 4 nicht nur deutlich vor anderen großen Neuauflagen, sondern gehört nach Einschätzung der Marktforscher auch zu den kommerziell erfolgreichsten Singleplayer-Horrorspielen überhaupt.

Die Verkäufe verteilen sich über PlayStation, Steam und Xbox, wobei PlayStation beim Umsatz klar vorne liegt.

PlayStation sorgt für mehr als die Hälfte des Umsatzes

Laut den Daten von Alinea Analytics entfallen 53,1 Prozent des geschätzten Gesamtumsatzes auf PlayStation. Steam folgt mit 34,1 Prozent, während Xbox auf 12,8 Prozent kommt.

Besonders interessant ist die langfristige Entwicklung auf dem PC. Zum Veröffentlichungszeitpunkt entfielen demnach 28 Prozent des Umsatzes auf Steam. Mittlerweile ist der Anteil auf 34,1 Prozent gestiegen.

Capcom profitiert dabei von seiner Strategie, ältere Spiele regelmäßig mit deutlichen Rabatten anzubieten. Resident Evil 4 wird dadurch auch Jahre nach der Veröffentlichung weiterhin verkauft und erreicht Märkte, in denen Konsolen weniger stark vertreten sind.

Resident Evil 4 lässt andere Remakes weit hinter sich

Beim Vergleich mit anderen erfolgreichen Remakes und Remastern seit 2020 wird der Vorsprung besonders deutlich.

Ark: Survival Ascended folgt mit rund 7 Millionen verkauften Exemplaren, während The Last of Us Part I bei 6,3 Millionen liegt.

Dahinter folgen:

Resident Evil 4 hat damit mehr als dreimal so viele Exemplare verkauft wie Oblivion Remastered oder Final Fantasy VII Rebirth.

Alinea Analytics sieht mehrere Gründe für den außergewöhnlichen Erfolg. Das Original besitzt einen hervorragenden Ruf und ist gleichzeitig alt genug, damit sich die moderne Neuinterpretation für viele Spieler wie eine neue Erfahrung anfühlt.

Hinzu kommt Capcoms aggressive Rabattstrategie, die den Verkauf über Jahre hinweg antreibt. Das Resident Evil 4 Remake entwickelt sich dadurch nicht nur zu einem kurzfristigen Verkaufserfolg, sondern zu einem dauerhaften Umsatzbringer für Capcom.