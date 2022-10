Resident Evil 4 Remake: Spielzeit ungefähr gleich wie im Original

Auf dem kürzlich abgehaltenen Resident Evil Showcase gab es zum kommenden Resident Evil 4 Remake bewegte Bilder in Form eines Gameplay-Trailers und eines Story-Trailers zu sehen.

Dass sich Fans der Horror-Reihe, im Gegensatz zum 2020 veröffentlichten Remake zu Resident Evil 3, bei der Neuauflage zu Resident Evil 4 keine Sorge bezüglich Kürzungen machen müssen und die Spielzeit in etwa der des Originals entsprechen wird, versicherte jetzt Producer Hiroyuki Kobayashi im Gespräch mit PC Gamer:

„Als wir mit der Produktion von Resident Evil 4 begannen, haben wir uns angeschaut, was die Leute gut fanden [in den Remakes von Resident Evil 2 und Resident Evil 3] und was hätte besser gemacht werden können. Ein Beispiel ist, dass die Spielzeit für Resident Evil 4 ungefähr die gleiche ist wie die des Originalspiel.“