Resident Evil 4 Remake: Story-Änderungen möglich und Enthüllung nur Wochen entfernt laut Gerücht

Nachdem die ersten drei Teile der Resident Evil-Reihe bereits eine Frischzellenkur hinter sich haben, warten Fans sehnsüchtig auf ein Remake von Resident Evil 4.

Bereits seit 2018 soll sich das Resident Evil 4 Remake schon in der Entwicklung befinden. Damals war das Studio M-Two für die Entwicklung verantwortlich.

Doch im Januar 2021 soll Capcom mit der Richtung des Spiels nicht einverstanden gewesen sein und die Führung selbst übernommen haben.

Ein Bericht von Fanbyte bestätigt jetzt die Annahme, wonach Capcom selbst die Entwicklung mit seinem Division 1-Team übernommen haben soll.

M-Two soll aber nicht komplett vom Projekt abgezogen worden sein, sondern als Support-Studio weiterhin am Remake mitwirken.

Nach dem Führungswechsel sollen die Arbeiten am Remake auch nicht komplett von vorn begonnen haben.

Anstatt einer Nachbildung, getreu dem Original, soll Capcom auch Änderungen an der Geschichte und den Dialogen zulassen. Dadurch soll das Spiel einen anderen Ton erhalten, grusliger sein und sich damit mehr an die neuen Resident Evil-Veröffentlichungen anpassen.

Ein Beispiel, wie Capcom den Ton des Spiels ändert, wird anhand der Eröffnungssequenz beschrieben. Denn, die Szene, in der Leon S. Kennedy im Dorf ankommt und die gehirngewaschene Bevölkerung erschießt, soll nun bei Nacht stattfinden. Tatsächlich soll sich ein beträchtlicher Teil des Spiels Nachts abspielen, wie es heißt.

Des Weiteren erhalten weitere Charaktere mehr Spielzeit. Inhalte mit Ada Wong etwa sollen besser integriert werden. Es könnten sogar die originale Kampagne und die Inhalte „Assignment: Ada“ und „Separate Way“ miteinander kombiniert werden. Wobei unklar ist, ob die Inhalte später nicht auch in einem separaten DLC-Pack angeboten werden könnten.

Aber nicht nur das: Es wird auch darüber berichtet, dass man auf Ideen aus verworfenen Builds und Konzepten zurückgreifen könnte, die aus dem Originalspiel stammen. Etwa Ideen aus der Demo mit Leon im Schloss, übernatürlichen Bedrohungen, schwarzer Rauch und schwebende Puppen.

Es bleibt abzuwarten, was an dem Bericht dran ist. Vielleicht müssen Fans auch gar nicht so lange auf diese und andere Neuigkeiten warten. Laut Fanbyte soll Anfang 2022 eine Ankündigung erfolgen, was innerhalb der nächsten Wochen der Fall sein könnte.