Resident Evil 4 Remake: Verlorenes Ashley-Kapitel rekonstruiert

Resident Evil 4 Remake und sein verworfenes Chapter 0 sorgen für neuen Gesprächsstoff unter Fans, nachdem Modder Thekempy bislang unzugängliche Spieldaten offengelegt hat.

Die Enthüllung wirft ein neues Licht auf frühe Gameplay‑Ideen rund um Ashley Graham und ihre Flucht vor den Las‑Plagas‑Infizierten.

Im finalen Spiel existieren weiterhin Fragmente dieses frühen Abschnitts, die nur über Mods erreichbar sind und sich in einem unfertigen Zustand befinden.

Laut Thekempy lassen ungenutzte Hinweise auf Gegner‑Spawns und Cutscene‑Trigger erkennen, wie die Sequenz ursprünglich strukturiert gewesen sein dürfte.

In einem abgeschlossenen Bereich des Startdorfs hätte Ashley in einer kurzen Stealth‑Passage versucht, ihren Verfolgern zu entkommen, bevor sie schließlich gefasst und eingesperrt worden wäre, wo Leon sie später findet.

Spuren dieser verworfenen Passage tauchten bereits in frühen Trailern des Remakes auf.

Warum das Kapitel gestrichen wurde, bleibt offen, doch Thekempy verweist auf mögliche Konflikte mit der auf Wiederholbarkeit ausgelegten Struktur von Resident Evil 4 Remake.