Resident Evil 4 Remake: Wesker-Synchronsprecher soll Informationen geteilt haben

Eine offizielle Ankündigung von Capcom zu Resident Evil 4 Remake gibt es bisher noch nicht. Doch der Synchronsprecher von Wesker aus der Resident Evil-Reihe soll angeblich vertrauliche Konzeptzeichnungen für das bisher unangekündigte Remake von Resident Evil 4 geteilt haben.

So not only did dc douglas break NDA on live stream by admitting to being wesker in the Separate Ways portion of the new #re4remake , but he also sent out concept art given to him by @CapcomUSA_ @dev1_official #REBHFun #wesker #ResidentEvil pic.twitter.com/BlE6orf3tK

— Helping Spread Awareness (@BewareCreepyVAs) November 27, 2021