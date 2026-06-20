Resident Evil 5: Capcom überrascht angeblich mit seinen Remake-Plänen – und Resident Evil 5 gehört nicht dazu

Resident Evil 5 und Resident Evil 6 sollen laut Gerücht derzeit keine Priorität bei Capcom besitzen.

Während sich Fans nach der Ankündigung von Resident Evil Veronica bereits fragen, welches Remake als Nächstes folgen könnte, zeichnet ein neues Gerücht ein überraschendes Bild von Capcoms aktuellen Plänen.

Laut dem bekannten Insider AestheticGamer gibt es innerhalb des Unternehmens derzeit offenbar nur wenig Interesse daran, Remakes von Resident Evil 5 oder Resident Evil 6 in Angriff zu nehmen. Zwar gehe er weiterhin davon aus, dass insbesondere Resident Evil 5 aufgrund der hohen Nachfrage der Community irgendwann neu aufgelegt wird, aktuell sollen andere Projekte jedoch deutlich höher auf der Prioritätenliste stehen.

Demnach seien die bisherigen Neuauflagen wie Resident Evil 2 und Resident Evil 4 vor allem deshalb entstanden, weil innerhalb der Entwicklungsteams großes Interesse an diesen Projekten bestand. Für die angekündigten Remakes von Resident Evil Veronica, Resident Evil 0 und dem ursprünglichen Resident Evil sollen zusätzlich Fan-Wünsche eine wichtige Rolle gespielt haben.

Besonders interessant ist eine weitere Behauptung des Insiders. Demnach soll es intern sogar mehr Interesse an einem Remake von Resident Evil Revelations geben als an Neuauflagen von Resident Evil 5 oder Resident Evil 6.

Offiziell bestätigt wurde davon bislang nichts. Capcom hat sich zu möglichen zukünftigen Remake-Projekten nicht geäußert. Entsprechend sollten die Informationen derzeit ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.