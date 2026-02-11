Resident Evil 5: ESRB‑Eintrag entfacht neue Spekulationen um Remake

Die Chancen stehen gut, dass Capcom an einem Remake von Resident Evil 5 arbeitet. Auf der Website der ESRB ist überraschend eine Xbox‑Series‑Version des Spiels aufgetaucht – ein Eintrag, der zeitlich perfekt zur frisch angekündigten State of Play am 12. Februar passt.
Schon das Remake von Resident Evil 4 wurde damals in einer State of Play enthüllt, was die Vermutung zusätzlich befeuert.
Der ESRB‑Eintrag selbst liefert kaum neue Details, doch ein Hinweis sticht heraus: die Kennzeichnung „In‑Game Purchases“. Da die alten PS4‑ und Xbox‑One‑Versionen bereits sämtliche DLCs enthielten und vor Capcoms aktueller Vorliebe für Launch‑DLCs erschienen, spricht dieses Label klar dafür, dass es sich nicht um einen einfachen Port handelt – sondern um eine Neuauflage.
Auch abseits der ESRB gibt es Indizien. Schauspielerin Eva La Dare, die Sheva Alomar in Resident Evil 5 verkörperte, machte kürzlich erst auf Social Media Andeutungen.
Leaker bleiben zwar dabei, dass nach Resident Evil Requiem eher ein Remake von Code: Veronica ansteht, doch der neue Eintrag wirkt deutlich konkreter als vage Gerüchte.
Ob Capcom tatsächlich Resident Evil 5 neu auflegt, könnte sich schon am Donnerstag klären.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Och nö. Schauen wa mal. ✌🏻
Es wird früher oder später so oder so kommen. Da müssen wir uns gar nichts vormachen
Und mich würde es freuen.
Immerhin eines der besten Coop Games da draußen.
Aber ein Kostüm für Sheva können wir dann vergessen. Heulen die mOdErNeN AuDiEnZ Orks wieder dumm rum, Hauptsache Chris darf halb nackt sein.
Das wundert mich stark also ich hätte gedacht die lassen das wegen der Rassismus Sache komplett sein. Bin ich ja gespannt ob das gut genug für diese Leute umgesetzt wird. Ich habe das Original gezockt und hatte da jetzt keine wirklichen Probleme mit weil ich es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen habe.
Aber najaaaaa…….
Also im Koop war es OK alleine fand ich es mit der KI jetzt nicht so dolle. Die QuickTimes haben genervt. Viel mehr kann ich mich eigentlich auch nicht mehr erinnern. Resi 6 war deutlich schlechter und nerviger aber die KI war besser bzw. hat sie nicht mehr genervt.
Achja und ich habe im übrigen immernoch nicht das Remake vom 4. Teil nachgeholt 😅
Ohhhhhmg 😂😂.
Bei meinem alle main resis run letztes Jahr hab ich 5 und 6 verflucht.
6 sowieso weil ich Angst hatte n Stick drift zu griegen bei den quick time events aber ab 5 wurden diese höllischen double person Türen eingebaut 😆. Willst muni und Heilung sparen und gewisse Passagen durch rennen, dann tippst du mit A die Tür an und siehst dass dein Partner von gaaaanz weit hinten kommt 😂.
Da wäre mir Teil 0 und 1 lieber oder andere Teile der Reihe, Veronica soll ja so gut sein
Ist leider sehr wahrscheinlich, ein Code Veronica Remake ist deutlich aufwendiger als RE5 😐.