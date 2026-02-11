Resident Evil 5: ESRB‑Eintrag entfacht neue Spekulationen um Remake

Resident Evil 5‑Remake wird durch eine Alterseinstufung des ESRB immer wahrscheinlicher.

Die Chancen stehen gut, dass Capcom an einem Remake von Resident Evil 5 arbeitet. Auf der Website der ESRB ist überraschend eine Xbox‑Series‑Version des Spiels aufgetaucht – ein Eintrag, der zeitlich perfekt zur frisch angekündigten State of Play am 12. Februar passt.

Schon das Remake von Resident Evil 4 wurde damals in einer State of Play enthüllt, was die Vermutung zusätzlich befeuert.

Der ESRB‑Eintrag selbst liefert kaum neue Details, doch ein Hinweis sticht heraus: die Kennzeichnung „In‑Game Purchases“. Da die alten PS4‑ und Xbox‑One‑Versionen bereits sämtliche DLCs enthielten und vor Capcoms aktueller Vorliebe für Launch‑DLCs erschienen, spricht dieses Label klar dafür, dass es sich nicht um einen einfachen Port handelt – sondern um eine Neuauflage.

Auch abseits der ESRB gibt es Indizien. Schauspielerin Eva La Dare, die Sheva Alomar in Resident Evil 5 verkörperte, machte kürzlich erst auf Social Media Andeutungen.

Leaker bleiben zwar dabei, dass nach Resident Evil Requiem eher ein Remake von Code: Veronica ansteht, doch der neue Eintrag wirkt deutlich konkreter als vage Gerüchte.

Ob Capcom tatsächlich Resident Evil 5 neu auflegt, könnte sich schon am Donnerstag klären.