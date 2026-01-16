Resident Evil 5: Mysteriöse Ankündigung von Sheva Alomar

Zum 30‑jährigen Jubiläum von Resident Evil sorgt eine Stimme aus der Vergangenheit für neue Spannung. Eva La Dare, die Schauspielerin hinter Sheva Alomar aus Resident Evil 5, machte deutlich, dass ihr im März dieses Jahres besondere Neuigkeiten erwarten könnt.

Details darf sie noch nicht verraten, doch ihre Aussage lässt Raum für Spekulationen rund um mögliche Projekte, die mit dem Jubiläum zusammenhängen.

Ihr Hinweis wirkt umso bedeutender, da Sheva seit Jahren nicht mehr im Mittelpunkt der Reihe stand. Die Aussicht, dass sie in irgendeiner Form zurückkehren könnte, verleiht dem Jubiläumsjahr eine zusätzliche Portion Vorfreude.

Gleichzeitig bleibt offen, ob es sich um ein neues Projekt, eine besondere Aktion oder eine nostalgische Rückkehr handelt.