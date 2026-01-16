Resident Evil 5: Mysteriöse Ankündigung von Sheva Alomar

Image: Capcom / Capcom

Sheva‑Comeback zum Jubiläum? Mysteriöser März‑Teaser entfacht neue Resident‑Evil‑Spekulationen.

Zum 30‑jährigen Jubiläum von Resident Evil sorgt eine Stimme aus der Vergangenheit für neue Spannung. Eva La Dare, die Schauspielerin hinter Sheva Alomar aus Resident Evil 5, machte deutlich, dass ihr im März dieses Jahres besondere Neuigkeiten erwarten könnt.

Details darf sie noch nicht verraten, doch ihre Aussage lässt Raum für Spekulationen rund um mögliche Projekte, die mit dem Jubiläum zusammenhängen.

Ihr Hinweis wirkt umso bedeutender, da Sheva seit Jahren nicht mehr im Mittelpunkt der Reihe stand. Die Aussicht, dass sie in irgendeiner Form zurückkehren könnte, verleiht dem Jubiläumsjahr eine zusätzliche Portion Vorfreude.

Gleichzeitig bleibt offen, ob es sich um ein neues Projekt, eine besondere Aktion oder eine nostalgische Rückkehr handelt.

  1. GERxJOHNNY 57250 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.01.2026 - 15:33 Uhr

    Resident Evil 5 war nach dem grandiosen vierten Teil ein Rückschritt. Von der strunzdummen KI will ich gar nicht erst reden. Das war wirklich nur mit einem zweiten Spieler erträglich

    1
    • Chicko90 36695 XP Bobby Car Raser | 16.01.2026 - 15:49 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      also ich fand Teil 5 früher sogar deutlich geiler als Teil 4, zumindest im Koop. Spielspaß mäßig deutlich besser als Teil 4. Aber ja, für ein Resi wahrscheinlich zu wenig horror und zu viel Action aber fand es trotzdem geil.

      Heute würde ich Teil 4 garantiert jederzeit vorziehen. Ein Remake wäre also irgendwie schon cool

      1
    • Katanameister 298080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.01.2026 - 15:53 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Hatte den Teil mal alleine auf Profi gespielt, Mann bin ich ausgerastet, man stirbt sofort und die KI war völlig unnütz beim Wiederbeleben.

      0
  2. Katanameister 298080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.01.2026 - 15:51 Uhr

    Bin echt gespannt wie sie Teil 5 verändern werden, da gibt es sicher mehr zu tun als bei Teil 4, auch wie die Koop Mechanik behandelt wird.

    0

