Resident Evil 7 Biohazard: Über 10 Millionen Einheiten ausgeliefert

Capcom gibt bekannt, dass der Multiplattform-Titel Resident Evil 7 Biohazard weltweit über 10 Millionen Mal ausgeliefert wurde und setzt damit einen neuen Meilenstein für die Serie, angetrieben durch die Förderung des digitalen Verkaufs und Synergieeffekte mit dem neuesten Titel.

Auch auf Twitter bedankt sich Capcom bei den Spielern:

We could not have reached this goal without our awesome fans!

Thank you from the Resident Evil family. pic.twitter.com/S0DJi1CKq1

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) October 8, 2021