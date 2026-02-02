Resident Evil 9: Ada und Chris sollen diesmal fehlen

Manchmal reichen ein paar Worte eines bekannten Insiders, um die Fan‑Community in Sekunden aufzumischen. Genau das ist passiert, als Dusk Golem – seit Jahren eine der verlässlichsten Stimmen rund um Capcom‑Leaks – erklärte, dass er gehört habe, Ada Wong und Chris Redfield seien nicht Teil von Resident Evil 9.

Der Satz fiel unspektakulär, aber die Wirkung war sofort spürbar. Ada und Chris gehören zu den langlebigsten Figuren der Reihe, und gerade Chris war in den letzten Teilen ein zentraler Ankerpunkt.

Dass Capcom für den nächsten Hauptteil offenbar einen anderen Fokus setzt, passt allerdings zu den Gerüchten, die seit Monaten kursieren: ein neuer Schauplatz, ein neuer Protagonist, ein Tonfall, der sich stärker an folkloristischem Horror orientieren soll.

Dusk Golem selbst betont wie üblich, dass solche Informationen früh aus der Produktion stammen und sich Dinge ändern können. Trotzdem wirkt die Richtung plausibel. Capcom hat in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie bereit sind, ikonische Figuren pausieren zu lassen, um neue Perspektiven zu schaffen – Ethan Winters war dafür das beste Beispiel.

Was das konkret für Resident Evil 9 bedeutet, bleibt offen. Ein frisches Gesicht im Zentrum der Geschichte? Eine Rückkehr zu einem isolierteren Horror‑Ansatz ohne große S.T.A.R.S.- oder BSAA‑Verbindungen? Oder schlicht ein erzählerischer Schnitt, der Platz für neue Bedrohungen schafft?

Eines ist sicher: Wenn Ada und Chris tatsächlich fehlen, wird RE9 sich bewusst von den letzten Jahren lösen – und das allein macht die Spekulationen um den nächsten Teil nur noch spannender. Was denkt ihr?