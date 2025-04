Resident Evil 9: Capcom teasert Spiel in Resident Evil 4 Remake an

Capcom hat allen Grund zu feiern: Das Remake von Resident Evil 4 feiert zehn Millionen verkaufte Einheiten. In einem speziellen Video drückte der Entwickler seine Dankbarkeit gegenüber dem erreichten Meilenstein aus.

Dabei scheint es, als hätte man einen Hinweis auf Resident Evil 9 hinterlassen.

Den möglichen Teaser hat X-User Dusk Golem aka AestheticGamer1 entdeckt. Im Video sind auf einem Schild mit Holzbrettern Ortsbezeichnungen zu sehen. Dreht man das Bild, so erhält man die römische Zahl 9 (IX).

Nur ein Zufall? Oder ein bewusster Teaser von Capcom zum neuen Teil, der bereits bestätigt wurde?

Yup, a few have been spotting it. And for the record, I do think its a intentional tongue-in-cheek edit by Capcom for the upcoming RE9 announcement. Outside of the text, the sign in the original game doesn’t have the „_“ wood piece to make it look like IX.

Waiting game continues https://t.co/rPkaZMHmcF pic.twitter.com/HTshtP4tuW

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 25, 2025