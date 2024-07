Resident Evil 9: Entwicklung eines neuen Teils bestätigt

In der Nacht von Montag auf Dienstag verkündete Capcom Neuigkeiten zu einigen seiner Spiele in einem Summer Showcase.

Im Livestream bestätigte Director Koshi Nakanishi, dass man an einem neuen Teil der Horrorspiel-Reihe Resident Evil arbeitet. Es ist das erste Mal, dass man darüber spricht. Der offizielle X-Account bestätigte dies ebenfalls.

Das möglicherweise als Resident Evil 9 bezeichnete Spiel wird kein Remake eines alten Teils sein, sondern ein originelles Konzept verfolgen und von Nakanishi geleitet, der zuletzt bei Resident Evil 7 die Leitung innehatte.

Nakanishi sagte: „Wir machen ein neues Resident Evil. Es war wirklich schwierig, herauszufinden, was wir nach Resident Evil 7 machen sollten, aber ich habe es gefunden, und um ehrlich zu sein, es fühlt sich beachtlich an. Ich kann noch keine Details verraten, aber ich hoffe, ihr seid gespannt auf den Tag, an dem ich es kann.“